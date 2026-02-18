Pineta di Ponente: prosegue la sinergia tra Comune e Carabinieri Biodiversità

In corso il monitoraggio delle nuove potature all'interno della Pineta di Ponente, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità

Follonica: Entra nel vivo la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Follonica e il Reparto Carabinieri Biodiversità. In queste ore, i tecnici e il personale specializzato sono impegnati nel monitoraggio delle nuove alberature all’interno della Pineta di Ponente, uno dei parchi più frequentati della città. L'obiettivo è valutare e procedere con interventi di potatura dove necessario.

Queste attività rappresentano il seguito operativo del percorso avviato nelle scorse settimane tra l’assessorato al Verde e il Colonnello Giovanni Quilghini, volto a garantire una gestione scientifica e strutturata del patrimonio forestale urbano e costiero.

L'Amministrazione comunale intende rivolgere un ringraziamento particolare all'Arma dei Carabinieri e, nello specifico, al Reparto Biodiversità di via Bicocchi. Il loro supporto tecnico e la profonda conoscenza del territorio maremmano sono fondamentali.



