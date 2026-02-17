WWF Italia e Fondazione Roma insieme per realizzare 50 nuove Aule Natura

L’investimento complessivo di un milione di euro destinato per progetti di educazione ambientale. Al via il bando per le scuole primarie e gli istituti comprensivi del territorio

Roma: Rendere la natura parte integrante della vita scolastica per educare i più giovani all’importanza della biodiversità e alla responsabilità verso il pianeta. Con questo obiettivo il WWF Italia e Fondazione Roma annunciano oggi una nuova collaborazione, che permetterà di realizzare 50 nuove Aule Natura negli istituti scolastici di Roma e provincia entro il 2028. Un progetto che rappresenta un investimento concreto sull’educazione ambientale, sulla qualità della vita delle comunità scolastiche e sulla rigenerazione degli spazi verdi. Da oggi e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2026, partecipando al bando pubblicato da WWF e Fondazione di Roma, le scuole primarie e gli istituti comprensivi statali del territorio potranno candidarsi per ottenere gratuitamente un’Aula Natura WWF nel proprio giardino o cortile, inviando la documentazione richiesta.

Imparare in natura dalla natura

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il progetto Aule Natura del WWF ha già permesso di trasformare 81 giardini scolastici italiani in veri spazi didattici all’aria aperta. Grazie al sostegno della Fondazione Roma, il WWF porterà questo modello educativo innovativo in 50 nuove scuole, creando ambienti che favoriranno il contatto diretto con la biodiversità, contribuendo al benessere psicofisico degli studenti.

“Con il progetto Aule Natura, il WWF trasforma i giardini scolastici in spazi educativi innovativi per promuovere la sostenibilità e il benessere psicofisico attraverso l'outdoor education. Grazie al contatto diretto con la natura, le giovani generazioni accompagnate dai docenti apprendono in modo pratico e diretto, sviluppando autonomia, curiosità e un profondo senso di responsabilità verso l'ambiente. Crediamo molto in questo progetto che continua a crescere grazie al contributo di Fondazione Roma: valorizzare questi spazi non è solo una scelta didattica, ma un investimento culturale che contribuisce a costruire un futuro in cui le nuove generazioni possano vivere in armonia con la natura”, afferma Martina Alemanno, Education Programme Manager di WWF Italia.

Franco Parasassi, Presidente della Fondazione Roma ha dichiarato: “Con questa iniziativa la Fondazione Roma rafforza il proprio impegno a favore delle giovani generazioni e della qualità dell’educazione. Abbiamo investito complessivamente un milione di euro per la realizzazione delle 50 nuove Aule Natura a Roma e provincia, convinti che l’educazione ambientale rappresenti una leva strategica per lo sviluppo sostenibile e per la crescita culturale delle comunità. Portare la natura dentro la scuola significa offrire ai bambini strumenti concreti per comprendere il valore della biodiversità e costruire, sin da piccoli, una responsabilità consapevole verso il futuro.”

Cos’è un’Aula Natura

Grazie a questo progetto, un tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio verde che si estende su una superficie di almeno 80 metri quadrati, progettato per diventare un ambiente di apprendimento outdoor. Al suo interno trovano posto piccoli habitat naturali come uno stagno, un orto didattico, un’area compost e un giardino per farfalle, insieme a elementi che favoriscono la biodiversità come bat box, bug hotel e cassette nido. La presenza di arredi dedicati e di pannelli didattici collegati alla piattaforma del WWF Italia “One Planet School” rende possibile integrare facilmente l’esperienza all’aperto nel percorso educativo. Le scuole coinvolte ricevono inoltre un articolato percorso di formazione per i docenti, che li accompagna nell’uso didattico dello spazio, e partecipano a un monitoraggio degli impatti ambientali, formativi e sul benessere psicofisico degli studenti.

Il bando online: chi può partecipare e come

Il bando è aperto alle scuole primarie e agli istituti comprensivi statali di Roma e provincia che dispongono di uno spazio esterno non pavimentato di almeno 80 metri quadrati. Nella valutazione delle candidature, sarà considerata con particolare attenzione alle scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate, fragili o svantaggiate. Saranno valorizzati anche gli istituti che hanno già maturato esperienza nel campo dell’educazione ambientale o che hanno realizzato progetti significativi su tematiche legate alla sostenibilità. Le scuole negli ospedali (SIO) avranno una considerazione preferenziale.

Per candidarsi, gli istituti devono compilare il form online disponibile sul sito One Planet School del WWF e caricare la documentazione richiesta nella cartella online dedicata.

Una volta chiusa la fase di candidatura, dal 1° aprile 2026 il WWF procederà alla preselezione e alla programmazione dei sopralluoghi tecnici, indispensabili per verificare la reale fattibilità dell’intervento. Solo dopo l’esito positivo del sopralluogo sarà possibile confermare l’installazione dell’Aula Natura nella scuola.

Un progetto riconosciuto

Le Aule Natura del WWF hanno ricevuto il Patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) per il contributo al benessere psico-fisico dei bambini e l’Attestato di buona pratica territoriale da ASviS, che ne riconosce il valore educativo e il ruolo nella promozione della sostenibilità nelle comunità scolastiche.