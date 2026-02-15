Premio Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali: Iscrizioni Aperte Fino al 15 Febbraio 2026

Ultimi giorni per iscriversi al Premio Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, iniziativa di Legambiente e Generali Italia per promuovere esperienze solidali nel settore energetico rinnovabile

Roma: Ultimissimi giorni per iscriversi alla terza edizione del Premio Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (C.E.R.S.) di Legambiente in collaborazione con Generali Italia, il cui obiettivo è promuovere le esperienze che puntano sugli aspetti solidali delle nuove configurazioni energetiche rinnovabili, premiando il valore sociale che queste comunità possono avere per le famiglie e i territori.

Il premio è rivolto alle Comunità Energetiche Rinnovabili e alle Configurazioni di Autoconsumo Collettivo, realizzate o in fase di realizzazione, purché abbiano finalità solidali esplicitate all’interno dello Statuto o del Regolamento. Tali realtà potranno candidarsi gratuitamente compilando il form online entro e non oltre il 15 febbraio 2026. Saranno prese in considerazione sia le realtà ufficialmente registrate sul portale del GSE sia quelle che hanno già realizzato impianti a fonti rinnovabili in attesa di registrazione.

Oltre al sostegno economico destinato alle tre realtà più meritevoli, la partecipazione al premio consente di entrare in un network virtuoso di esperienze di innovazione energetica e sociale, ottenendo visibilità a livello nazionale e contribuendo alla diffusione di buone pratiche capaci di ispirare nuovi percorsi di comunità.

I progetti candidati saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti e partner, che ne valuterà il modello adottato, i benefici sociali prodotti, la replicabilità e l’innovazione. I premi in palio prevedono un contributo economico di 1.500 euro per il terzo classificato, 2.500 euro per il secondo e 4.000 euro per il progetto vincitore (importi al lordo della ritenuta del 25%).

La premiazione si terrà a Roma il 14 aprile 2026, nell’ambito dell’evento “Energia condivisa: costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile”.

Maggiori informazioni, bando e form per partecipare al seguente link.



