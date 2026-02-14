Neve resistente sull’Amiata: impianti aperti grazie all’innevamento artificiale

Tra impegno e sacrifici, le Sciovie puntano su neve “sparata” e neveplast per garantire le discese anche in condizioni difficili

Macinaie: Nonostante le difficoltà meteo e una stagione tutt’altro che semplice, sul Monte Amiata versante grossetano, si continua a sciare. Gli impianti sono rimasti aperti anche oggi e, salvo improvvisi peggioramenti delle condizioni atmosferiche, lo saranno anche domani.

A fare la differenza è soprattutto la neve artificiale, la cosiddetta neve “sparata”, che continua a reggere nonostante temperature e condizioni non sempre favorevoli. Non è una situazione ideale, ammettono i gestori, ma la volontà di andare avanti non manca. Tra impegno quotidiano e sacrifici, l’obiettivo resta quello di offrire agli appassionati la possibilità di vivere la montagna anche in una stagione complicata.

Determinante si sta rivelando l’investimento effettuato sui tracciati delle Sciovie, dove è stato installato il neveplast, una superficie sintetica che consente di sciare anche con un manto nevoso ridotto. Una scelta definita “super azzeccata”, che sta permettendo di mantenere operative alcune piste e di contenere le difficoltà legate alla scarsità di neve naturale.

In attesa di nuove precipitazioni, l’Amiata prova così a resistere, puntando su tecnologia, organizzazione e sulla passione di chi continua a credere nella stagione invernale.

Per restare aggiornati in tempo reale su aperture, condizioni delle piste e meteo, si consiglia di consultare il sito istituzionale di ISA Srl all’indirizzo https://amiataisa.it/ e di verificare la situazione attraverso le webcam ufficiali.