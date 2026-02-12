Monte Argentario, manutenzione in via della Costa

I lavori di AdF martedì 17 febbraio dalle 8.30 alle 10.30

Monte Argentario: Martedì 17 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via della Costa. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Costa, via dell'Ospizio. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30.

