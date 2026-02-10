Fiora e Legambiente per le scuole: nasce “Uniti per l’acqua”

Al via il nuovo progetto educativo con un contest dedicato ai temi della sostenibilità e della tutela della risorsa idrica aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle province di Siena e Grosseto

Grosseto: Acquedotto del Fiora e Festambiente Legambiente APS danno vita ad un nuovo progetto educativo rivolto alle scuole del territorio delle province di Grosseto e Siena. Si chiama “Uniti per l’acqua” e nasce come iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla gestione responsabile delle risorse idriche che coinvolgerà gli allievi e le allieve delle scuole primarie e secondarie di I grado che hanno sede nei 55 comuni serviti dal Fiora.

L’obiettivo non è solo quello di far conoscere agli studenti e alle studentesse come è organizzato il servizio idrico integrato ma anche, e soprattutto, di essere consapevoli dei problemi derivanti dai cambiamenti climatici e dell’importanza di un corretto uso dell’acqua.

Il cuore del progetto è costituito dal contest “Uniti per l’acqua”, un’occasione per i più giovani per approfondire in modo autonomo ma guidato il tema della risorsa idrica, attraverso la realizzazione di un elaborato creativo, sotto forma di testo letterario, video, reportage fotografico o altro, che sviluppi una tematica riguardante il ciclo dell’acqua, il risparmio idrico, il rapporto acqua e vita e la sostenibilità ambientale.

A conclusione deI contest le scuole vincitrici riceveranno degli erogatori di acqua tecnologicamente avanzati, in grado di monitorare anche la CO2 risparmiata, rappresentando un significativo passo avanti in termini di sostenibilità ambientale. In aggiunta parteciperanno anche a un laboratorio didattico a cura di esperti, momento di approfondimento della funzione ecologica e sociale dell’acqua.

“Con questa iniziativa prosegue e si rafforza la collaborazione con Legambiente anche sui progetti educativi, che per noi rappresentano un’attività strategica – afferma Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora –. Crediamo fortemente nel loro valore e per questo andiamo nelle scuole e apriamo sempre di più alle nuove generazioni le porte di sorgenti, sedi, impianti e laboratori, promuovendo la sostenibilità ambientale e l’uso consapevole della risorsa idrica. Un’opportunità di formazione importante per i più giovani, che dà loro la possibilità capire cosa c’è dietro al semplice gesto di aprire un rubinetto facendo propria una cultura dell’acqua e una visione dell’ambiente come ricchezza di tutti e per tutti, da proteggere e tutelare”.

«L’acqua – ha dichiarato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente - è un bene comune essenziale, oggi sempre più esposto agli effetti della crisi climatica e a una gestione che deve diventare sempre più consapevole e responsabile. Con Uniti per l’acqua vogliamo partire dalle scuole, perché è lì che si costruisce una cittadinanza ambientale capace di comprendere il valore della risorsa idrica, il suo ciclo e le responsabilità collettive legate al suo utilizzo. Educare le nuove generazioni significa fornire strumenti di conoscenza, ma anche stimolare senso critico e partecipazione. Per questo ringraziamo Acquedotto del Fiora per aver scelto di investire in un progetto educativo che mette al centro l’acqua come diritto, come elemento vitale per gli ecosistemi e come patrimonio comune da tutelare per il futuro di tutti».

Completano il progetto didattico le visite guidate agli impianti gestiti da Acquedotto del Fiora, un’esperienza unica nella quale gli allievi e le allieve potranno capire come l’acqua dalla natura arrivi buona nelle case di ciascun cittadino, come venga restituita all’ambiente pulita e il suo valore essenziale per gli ecosistemi naturali.

Tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado delle province di Siena e Grosseto riceveranno una comunicazione con apposita e dettagliata documentazione sul progetto educativo e sulle modalità di partecipazione, oltre al link per compilare il modulo di adesione.