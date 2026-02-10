Alla scoperta de “Le opere della bonifica” con una passeggiata teatrale

Domenica 15 febbraio l’appuntamento di “Parco aperto”, promosso dal Parco della Maremma in collaborazione con Consorzio Bonifica 6 Toscana sud

Grosseto: Una passeggiata teatrale, lungo il percorso A7, con la possibilità di visitare l’idrovora di San Paolo. È il nuovo appuntamento in programma per “Parco aperto”, il calendario di eventi di divulgazione scientifica, educazione ambientale ed escursioni promosso dal Parco della Maremma, domenica 15 febbraio. L’iniziativa “Le opere della bonifica” è organizzata in collaborazione con il Consorzio Bonifica 6 Toscana sud.

“In via straordinaria – spiega Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – sarà possibile visitare l’interno dell’idrovora, accompagnati da un racconto teatrale che spiegherà le bellezze e le particolarità del sistema delle bonifiche, che ha contribuito alla costruzione e alla conservazione del territorio, così come lo conosciamo. La collaborazione con il Consorzio Bonifica 6 Toscana sud permetterà poi di arricchire l’esperienza con una visita all’interno dell’idrovora”.

“Siamo sempre felici di aprire le porte di un nostro impianto – osserva Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – tra l’altro l’idrovora di San Paolo non è conosciuta come altre strutture e quindi questo appuntamento è particolarmente significativo nel percorso che abbiamo avviato per far conoscere le nostre attività. Per questo mi preme ringraziare il Parco della Maremma per la collaborazione sempre più forte e strutturata che ci vede uniti nel tutelare e promuovere il nostro territorio”.





L’appuntamento è alle 9.15 al Centro visite del Parco della Maremma in via del Bersagliere 7/9. Da lì i partecipanti si sposteranno sul percorso A7 per iniziare la passeggiata teatrale che si svilupperà lungo 4 chilometri in circa 3 ore e mezzo. Percorso facile, costo 15 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it

Gli eventi in programma al Parco della Maremma proseguono anche nelle prossime settimane. Domenica 22 febbraio, è in calendario il primo incontro del corso di disegno naturalistico, a cura della cooperativa Silva e tenuto da Jacopo Di Domenico, artista locale, formatosi all’Accademia di Belle arti”.

Per informazioni www.parco-maremma.it



