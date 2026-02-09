La crisi del suolo mette a rischio gli ingredienti per la bellezza

Save Soil rivela il legame tra il degrado dei terreni agricoli e l’indebolimento degli ingredienti botanici nel mercato globale della cura della pelle da 115 miliardi di dollari, esortando le aziende ad adottare approvvigionamenti di tipo rigenerativo.

L'industria globale della cura della pelle si fonda sulla natura, ma il suolo che produce i suoi ingredienti chiave sta morendo.

Un nuovo rapporto del movimento Save Soil, intitolato “Soil & Skincare: Skincare Starts Beneath Our Feet” (Suolo e cura della pelle: la cura della pelle inizia sotto i nostri piedi), rileva che il diffuso degrado del suolo sta silenziosamente indebolendo la qualità, l'affidabilità e la struttura dei costi degli ingredienti naturali per la bellezza, creando un rischio crescente per i marchi che dipendono dall'approvvigionamento botanico.

Mentre la domanda di prodotti per la cura della pelle “naturali” e “biologici” continua ad aumentare, il rapporto evidenzia una discrepanza raramente affrontata nel settore: l'efficacia degli ingredienti e la stabilità dell'approvvigionamento dipendono da un suolo vivo e biologicamente attivo, una risorsa che sta rapidamente scomparendo.

Secondo la FAO delle Nazioni Unite, oltre il 33% dei terreni mondiali è già degradato e le proiezioni avvertono che oltre il 90% potrebbe essere degradato entro il 2050 se le attuali pratiche agricole dovessero persistere. Per un settore che ricava oli, estratti, minerali e materie prime dall'agricoltura, questo non è più un problema ambientale secondario, ma un rischio strutturale per il business.

"È possibile riformulare in laboratorio, ma non è possibile compensare indefinitamente il collasso della biologia del suolo sul campo", ha affermato Praveena Sridhar, Chief Scientific and Policy Advisor di Save Soil. "Il degrado del suolo non minaccia solo gli ecosistemi, ma anche la qualità e la resilienza degli ingredienti su cui si basa l'industria della bellezza".

Perché la salute del suolo è importante per la cura della pelle

Il rapporto descrive come il suolo funga da motore biologico per i composti vegetali utilizzati nei cosmetici, tra cui polifenoli, flavonoidi, vitamine e minerali essenziali.

Gli studi sottoposti a revisione paritaria citati nel rapporto dimostrano che:

I livelli di nutrienti e antiossidanti nelle colture possono variare notevolmente a seconda della salute del suolo.

Il degrado del suolo a lungo termine è stato L'Europa, il più grande mercato mondiale dei prodotti per la cura della pelle dopo l'Asia, è particolarmente esposta. Oltre il 60% dei terreni europei è ora classificato come malsano, con un degrado che costa alla regione decine di miliardi di euro all'anno. Allo stesso tempo, la cura della pelle rappresenta la categoria più importante nel mercato europeo della bellezza, che vale 104 miliardi di euro.

La contraddizione è evidente: l'industria sta aumentando la sua dipendenza dalla natura, erodendo al contempo i sistemi naturali da cui dipende, collegato a un significativo calo della densità minerale nelle piante

I sistemi agricoli rigenerativi producono costantemente prodotti botanici con un contenuto di micronutrienti e sostanze fitochimiche superiore rispetto ai terreni coltivati in modo convenzionale.

I marchi di prodotti di bellezza possono standardizzare gli estratti in fase di formulazione, ma il rapporto avverte che ciò comporta un aumento dei costi: più terra, più input, maggiore lavorazione e maggiore volatilità dei prezzi a causa della crescente scarsità di materie prime di alta qualità.

Un problema nella catena di approvvigionamento. Un problema celato alla vista di tutti

Gli ingredienti naturali e biologici hanno già un prezzo elevato. Con il declino dei terreni agricoli fertili e l'aumento della pressione climatica, il rapporto avverte che la scarsità di ingredienti potrebbe diventare un collo di bottiglia, in particolare per i marchi di piccole e medie dimensioni che non dispongono di un potere di approvvigionamento a lungo termine.

Dalle dichiarazioni di sostenibilità alla responsabilità nei confronti del suolo

Il rapporto sostiene che le etichette “naturale” e “biologico” non garantiscono la qualità degli ingredienti se si ignora la salute del suolo. La certificazione biologica limita l'uso di sostanze chimiche, ma non misura la biodiversità del suolo, la materia organica o la fertilità a lungo termine.

Save Soil chiede: maggiore trasparenza sull'origine degli ingredienti e sulle pratiche agricole; maggiori investimenti nell'agricoltura rigenerativa all'interno delle catene di approvvigionamento dei prodotti di bellezza; allineamento con i nuovi quadri politici che riconoscono il suolo come infrastruttura critica.

Il momento è propizio. Nel 2025, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha adottato la Risoluzione 007 sulla Legge sulla Sicurezza del Suolo, segnando il primo passo globale verso il riconoscimento legale della protezione del suolo come fondamento dei sistemi alimentari, della resilienza climatica e delle industrie che dipendono dalle risorse, come quella della bellezza.

Il futuro della cura della pelle non sarà determinato esclusivamente dall'innovazione nei laboratori o dal packaging. Sarà influenzato dal modo in cui l'industria tratterà il suolo: come una risorsa sacrificabile o come un bene biologico fondamentale per la qualità degli ingredienti, la credibilità del marchio e la crescita a lungo termine.

Come conclude il rapporto, la luminosità che i consumatori cercano nella loro pelle riflette in ultima analisi la salute della terra che la nutre.