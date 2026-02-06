Visite guidate all’Isola di Montecristo: prenotazioni online aperte dal 9 febbraio 2026

Aprono le prenotazioni per le attesissime visite guidate all’Isola di Montecristo per l’anno 2026. (fotocover ©R.Ridi1278MC)

Portoferraio: A partire dalle ore 9:00 di lunedì 9 febbraio 2026 il Parco Nazionale Arcipelago Toscano renderà disponibili le prenotazioni online sul sito ufficiale: https://www.parcoarcipelago.info/montecristo

Sono previste 23 date di visita, con la prima escursione in programma sabato 21 marzo e l’ultima domenica 20 settembre 2026. Le visite prevedono per ogni data un massimo di 75 posti: complessivamente saranno disponibili 1.725 posti.

Per scegliere la data preferita e assicurarsi il posto è necessario accedere al portale di prenotazione.

La prenotazione è nominativa e prevede il pagamento immediato con carta di credito.

Le escursioni sono organizzate dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica. La partenza è prevista da Piombino Marittima, con scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) e solo in due date – 22 maggio e 12 giugno – la partenza e il rientro avverranno da Porto Santo Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.

Prenotazioni agevolate per i residenti

Anche per il 2026, al fine di agevolare la partecipazione dei residenti nei Comuni delle isole dell’Arcipelago Toscano, sono riservati 100 posti a tariffa ridotta, prenotabili esclusivamente online, al costo di € 60 a persona.

I residenti potranno prenotare entro e non oltre lunedì 2 marzo 2026. I posti non prenotati dai residenti saranno resi disponibili (dopo il 2 marzo) a tariffa intera.

Come indicato ogni data di calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di € 140 a persona, comprensivo di:

trasporto marittimo andata e ritorno

servizio di accompagnamento con Guida Parco

L’età minima per partecipare è 12 anni. Non è consentito l’accesso agli animali da compagnia. In caso di condizioni meteo marine avverse, ai partecipanti già prenotati saranno proposte date di recupero.

Escursioni speciali – Monte della Fortezza

Anche per il 2026 sarà possibile partecipare a una escursione speciale che consentirà di raggiungere il Monte della Fortezza, vetta dell’isola a quota 645 metri, prevista in due date: sabato 11 aprile e domenica 6 settembre.

Posti disponibili: massimo 12 partecipanti (sui 75 totali)

Percorso: impegnativo, riservato a escursionisti esperti

Tracciato attrezzato con cavi e gradini per facilitare la progressione

Costo: € 180 a persona

Nelle stesse giornate la permanenza sull’isola sarà prolungata di un’ora.

I restanti 63 posti, dedicati agli itinerari di visita consueti, potranno essere prenotati al costo di € 150 a persona, in considerazione della maggiore durata dell’escursione.

Informazioni importanti

Prima di procedere alla prenotazione si raccomanda di consultare attentamente le informazioni dettagliate relative a:

condizioni di prenotazione

modalità di visita e regole di comportamento

tipologie di escursione

attrezzatura obbligatoria

tutte disponibili sul sito: https://www.parcoarcipelago.info/montecristo

Informazioni: Info Park: Tel 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

Orari ufficio Info Park

fino al 31 marzo: lun–sab 9:00–15:00 | dom 9:00–13:00

dal 1° aprile al 31 ottobre: lun–dom 9:00–19:00

Montecristo: un santuario naturale da tutelare

L’Isola di Montecristo rappresenta uno dei luoghi di maggior pregio naturalistico dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno. Si tratta di un ambiente straordinario e fragile, la cui fruizione, da sempre contingentata, è regolata da specifiche modalità organizzative e da rigide norme di comportamento, gestite dall’Ente Parco in stretto accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica.

Riconosciuta Riserva Naturale Statale con D.M. del 4 marzo 1971 e Riserva Naturale Biogenetica, l’isola è stata inoltre diplomata dal Consiglio d’Europa nel 1988. Montecristo è interamente compresa nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, fa parte della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana” ed è inclusa nel Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos.

Proprio per la sua straordinaria importanza ambientale:

l’accesso è rigidamente regolamentato a terra e a mare

è vietata la balneazione

non è consentito prelevare specie vegetali o animali né materiale geologico

sull’isola non è presente alcun presidio medico

Ogni visitatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni delle Guide Parco e dei Carabinieri Forestali. I periodi di fruizione consentiti sono compresi tra il 1° marzo e il 15 aprile e tra il 15 maggio e il 31 ottobre, con esclusione del periodo 16 aprile – 14 maggio per la tutela dell’avifauna migratoria.



