Rifiuti, apre il nuovo centro di raccolta: presto sul sito web del Comune il regolamento per il conferimento

Orbetello: Lunedì 9 febbraio apre il nuovo centro di raccolta delle Topaie: l'inaugurazione è fissata per le 10 con la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione comunale di Orbetello, di Sei Toscana e, tra le altre autorità civili e militari, anche del consigliere regionale Luca Minucci e del direttore generale dell’ATO Toscana Sud, Enzo Tacconi.

«La forte sinergia realizzata tra l’Autorità di Ambito, le Amministrazioni comunali e Sei Toscana – sottolinea Enzo Tacconi, Direttore generale dell’Ato Toscana Sud – ha consentito di valorizzare appieno le opportunità legate ai finanziamenti del PNRR. Il nostro obiettivo è stato lavorare a progettualità che, nel loro insieme e nell’ottica della riorganizzazione complessiva dei servizi, rafforzassero la qualità e l’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti sul territorio dell’Ato. L’intervento di realizzazione del Centro di raccolta di Orbetello è perfettamente dentro questa logica: offrire un ulteriore servizio ai cittadini e, nel contempo, ottimizzare il sistema nel suo complesso. Per questa ragione, l’inaugurazione di questo nuovo Centro ci rende particolarmente felici ed orgogliosi».

Il nuovo centro di raccolta accoglierà molti tipi di rifiuti, anche quelli di più difficile gestione, tra cui ingombranti, sfalci e potature, alcuni tipi di rifiuti speciali. Per alcune tipologie di rifiuto ci saranno dei limiti, per altre no, secondo il regolamento che sarà presto disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Orbetello.

«La realizzazione del nuovo centro di raccolta – spiega il consigliere regionale Luca Minucci, ex assessore all'ambiente del Comune di Orbetello - è stato un obiettivo che ho perseguito con forza fin dal mio primo mandato come assessore. Quando sono arrivato la situazione era disastrosa: Orbetello era uno dei Comuni meno virtuosi in materia di raccolta differenziata, ma quando sono stato eletto in Consiglio regionale, dopo diversi anni di lavoro e dedizione, ho lasciato uno dei territori più virtuosi. Con l'apertura del nuovo cdr si raggiunge un altro importante traguardo, che apre una fase nuova nella gestione dell'igiene ambientale del territorio, un grande passo avanti nel raggiungimento di risultati sempre migliori. Ringrazio Seri Toscana e gli uffici tecnici del Comune di Orbetello per la collaborazione e l'impegno: il loro contributo è stato fondamentale».

«Da parte mia, inoltre – dice ancora Minucci - devo ringraziare il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e tutta la maggioranza che in questi anni non mi hanno fatto mai mancare supporto e collaborazione, permettendomi di lavorare al meglio e di raggiungere, così, l'importante traguardo dell'elezione in consiglio regionale, dove mi sto già adoperando per promuovere e difendere gli interessi del nostro territorio»

«Infine – conclude il consigliere regionale - ringrazio e faccio i miei complimenti al collega Ivan Poccia, subentrato al mio posto in Comune e che, fin dalle prime battute del suo mandato, ha già dato prova di grande valore, sia dal punto di vista amministrativo che umano, nonostante la complessità della materia. Non potevo lasciare le mie deleghe in mani migliori e sono certo che l'assessore Poccia sarà in grado di conseguire risultati altrettanto importanti, portando grandi benefici alla nostra comunità».

Il centro di raccolta sarà aperto al pubblico in inverno (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e il martedì e il sabato dalle 15 alle 18; in estate (dal 15 giugno al 15 settembre) il centro sarà aperto dal lunedì al sabato sia dalle 8 alle 12 che dalle 15 alle 18.



