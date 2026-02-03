Rifiuti, apre il nuovo centro di raccolta: il servizio entra in funzione lunedì 9 febbraio

Orbetello: Il 9 febbraio 2026 aprirà ufficialmente il nuovo centro di raccolta dei rifiuti delle Topaie con una cerimonia ufficiale d'inaugurazione a cui prenderanno parte il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l'assessore all’ambiente Ivan Poccia, il direttore dell’ATO Toscana Sud Enzo Tacconi e, per Sei Toscana, il presidente Alessandro Fabbrini e il direttore generale Gianluca Paglia.

Il nuovo centro, per cui sono stati investiti in totale 910.000 €, apre ufficialmente al pubblico lunedì 9 febbraio. «Al termine dell'iter autorizzativo – dice il sindaco – il nuovo centro di raccolta entra in funzione, dando finalmente una risposta importante alla cittadinanza. È un'infrastruttura che abbiamo voluto fortemente e che siamo orgogliosi di aver contribuito a mettere a disposizione della comunità, con l'essenziale contributo di Sei Toscana, che ringraziamo per la collaborazione».

Il centro, finanziato anche tramite i fondi PNRR, si estende su circa 1900 mq ed è dotato di tutte le attrezzature necessarie per offrire un servizio efficiente: «Vasche in cemento armato, aree per scarrabili e presse per la raccolta differenziata dei materiali – spiega l'assessore Poccia – un edificio in muratura di circa 230 mq con magazzini, uffici, spogliatoi, guardiania e tettoie per il conferimento di rifiuti particolari come RUP (rifiuti urbani pericolosi) e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’intera struttura sarà alimentata da un impianto fotovoltaico da 15 kWp, che la renderà quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico. Non mancheranno inoltre l’impianto di depurazione delle acque meteoriche, un sistema di regolazione degli accessi, lampioni a LED a basso consumo e un sistema di videosorveglianza per garantire sicurezza ed efficienza». «Un centro di raccolta quindi – sottolinea l'assessore – che contribuirà ad accrescere la qualità della gestione dei rifiuti sul nostro territorio. Grazie all'impegno dell'ex assessore Minucci e della nostra amministrazione avevamo raggiunto risultati veramente degni di nota, oggi siamo ad aprire una nuova fase. Già dai primi tempi del mio mandato ho cercato di implementare la qualità del servizio chiedendo a Sei Toscana alcuni correttivi e ci siamo impegnati affinché i furbetti dello smaltimento fossero adeguatamente perseguiti. Il centro di raccolta in questo senso è un'infrastruttura importante perché i cittadini avranno la possibilità di conferire anche i rifiuti di più difficile gestione, ogni mattina e, in alcuni giorni, anche il pomeriggio».

Il centro di raccolta sarà infatti aperto al pubblico in inverno (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e il martedì e il sabato dalle 15 alle 18; in estate (dal 15 giugno al 15 settembre) il centro sarà aperto dal lunedì al sabato sia dalle 8 alle 12 che dalle 15 alle 18.

“In questi anni – spiega Alessandro Fabbrini, Presidente di Sei Toscana – sono oltre 90 i centri di raccolta e le stazioni ecologiche che Sei Toscana, in collaborazione con l’ATO Toscana Sud e i comuni, ha realizzato su tutto il territorio servito. Questi centri costituiscono uno strumento fondamentale per promuovere e rafforzare la raccolta differenziata e per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, dando così un contributo prezioso a un modello di gestione più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Da oggi, anche i cittadini di Orbetello potranno ancora di più essere parte attiva di questo modello. Del resto – conclude Fabbrini – questa inaugurazione è il segno di come i fondi del Pnrr possano essere utilizzati con efficacia e visione: ogni euro investito in luoghi come questo genera benefici reali per l’ambiente e per le comunità”.



