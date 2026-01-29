Giornata Mondiale delle Zone Umide: visita guidata gratuita alle Terme di San Giovanni Isola d’Elba

Isola d’Elba: In attesa della pubblicazione ufficiale del catalogo “Vivere il Parco 2026”, prevista nei prossimi giorni, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano inaugura le attività di fruizione turistica del nuovo anno con un primo appuntamento dedicato alla natura e alla biodiversità.

Domenica 1° febbraio 2026, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day), è in programma una visita guidata gratuita presso la zona umida dell’ultimo bacino delle antiche saline, situata all’interno del complesso termale di San Giovanni a Portoferraio.

Accompagnati da una Guida Parco, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare un’area di straordinario valore naturalistico, importante rifugio per l’avifauna stanziale e migratrice e autentico presidio di biodiversità marina e terrestre.

L’importanza della tutela delle zone umide

Le zone umide rappresentano ecosistemi fondamentali per la salute del Pianeta. Oltre al loro indiscusso valore paesaggistico, svolgono un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, funzionando come spugne naturali capaci di assorbire l’acqua in eccesso e filtrare gli inquinanti. La celebrazione di questa giornata intende sensibilizzare il pubblico sulla fragilità e sull’importanza di questi ambienti, spesso minacciati dalle attività antropiche.

Dettagli dell’evento

• Data: Domenica 1° febbraio 2026

• Ritrovo: Ore 10:00 – Terme di San Giovanni, Portoferraio

• Durata: Circa 2 ore

• Difficoltà: Facile

• Partecipazione: Gratuita, con prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni

Info Park – Tel. 0565 908231

“Parco aperto”: gli eventi di febbraio nel Parco della Maremma tra escursioni e corsi di disegno naturalistico

Domenica 1, 8, 15 e 22 febbraio, appuntamenti da non perdere con il trekking alla baia delle Cannelle, l’escursione nel padule della Trappola per il Ramsar day, la visita all’idrovora di San Paolo e il primo incontro del corso di disegno naturalistico

Grosseto: Un febbraio denso di eventi nel Parco della Maremma, tra trekking, passeggiate e persino il primo incontro di un corso di disegno naturalistico. Si parte con una passeggiata che sa di “anticipo” di primavera, alla baia delle Cannelle, passando per l’escursione nel padule della Trappola per il Ramsar day, fino alla passeggiata teatrale all’idrovora di San Paolo e, come detto, il corso di disegno naturalistico a cura della cooperativa Silva.

Domenica 1° febbraio 2026, alle ore 9 con ritrovo 15 minuti prima alle Cisterne Romane, è in calendario dunque il trekking “Un anticipo di primavera alla baia delle Cannelle”. Dalle cisterne romane di Talamone fino al crinale di Punta del Corvo, percorrendo il sentiero che si inoltra nella lecceta per poi scendere, tra garighe di cisti e rosmarini, arrivando a vedere le acque cristalline della baia delle Cannelle. Dalla baia delle Cannelle si risale poi il pendio per ritornare a Talamone. Un trekking di media difficoltà, di circa 10 chilometri da percorrere in sei ore, molto suggestivo per chi desidera un primo assaggio della bella stagione. Il costo del biglietto è di 10 euro, con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

La domenica successiva, 8 febbraio, si parte dal parcheggio di Principina a mare alle 9.15, vicino allo stabilimento balneare Lido Oasi, per l’escursione nel padule della Trappola “Trappola con gli stivali” per il Ramsar day. Un percorso alla scoperta del lato più selvaggio del Parco della Maremma per la giornata mondiale delle zone umide. In questa occasione gli appassionati di natura e di birdwatching, accompagnati da guide esperte e dal ricercatore del Cnr -Iret, Flavio Monti, potranno visitare la parte più a nord del “padule” della Trappola. Camminando tra macchie e giuncheti, si raggiungeranno i bordi dei “laghetti” affollati in inverno da centinaia di anatre, oche, limicoli e molte altre specie di uccelli acquatici svernanti in Maremma. Un percorso facile dove sarà necessario un abbigliamento comodo e stivali in gomma (meglio fino al ginocchio). Tre ore e mezzo di camminata, per un totale di circa quattro chilometri. Costo del biglietto 15 euro con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 15 febbraio, ore 9.15, passeggiata teatrale e visita all’idrovora di San Paolo. Una passeggiata narrata con guida e attore sui temi della bonifica sull’itinerario A7, verso Bocca d’Ombrone. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Bonifica 6 Toscana sud, sarà possibile visitare l'Idrovora di San Paolo, una cruciale opera di bonifica idraulica situata vicino alla foce del fiume. Parole e immagini per testimoniare il cambiamento del territorio. Un facile trekking lungo il percorso A7, di circa 4 chilometri, della durata di tre ore e mezzo. Costo del biglietto 15 euro con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 22 febbraio arriva il primo appuntamento del corso di disegno naturalistico a cura della cooperativa Silva. Un’attività pensata per visitare il Parco della Maremma e riscoprire il piacere del disegno naturalistico con Jacopo di Domenico, artista locale con una profonda esperienza e formazione all'Accademia di Belle Arti. I partecipanti saranno guidati in un ciclo di tre incontri che permettono di esplorare e immortalare i paesaggi più suggestivi del Parco della Maremma. Ogni appuntamento è un'occasione per connettersi con la natura, osservare i suoi colori e le sue forme, e tradurli su carta. Sarà possibile partecipare all'intero ciclo per un'esperienza completa o selezionare singoli incontri. Primo incontro il 22 febbraio, dalle 9 alle 13: “Percorsi faunistico e forestale”. Un itinerario semplice ma ricco di scorci suggestivi sulla natura rigogliosa del parco, che si è riappropriata dei suoi spazi dopo la siccità estiva. Secondo appuntamento l’8 marzo, dalle 9 alle 16, San Rabano: disegna tra le antiche mura dell'Abbazia medievale, custode di una storia millenaria e di un fascino senza tempo. Terzo appuntamento il 12 aprile, dalle 9 alle 13 a Bocca d'Ombrone. Lasciati ispirare dagli ampi spazi aperti e dai colori della salicornia che si fondono con l'orizzonte invernale alla foce del secondo fiume più lungo della Toscana. Età minima dei partecipanti 14 anni, con un costo a persona per incontro di 30 euro, incluso il biglietto d'ingresso al Parco e il materiale per il disegno. Info e prenotazioni: info@silvacoop.com.

Altri eventi sono in programma anche per il mese di marzo. Il calendario è consultabile sul sito www.parco-maremma.it.



