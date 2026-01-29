Estra sottoscrive un Corporate PPA con Statkraft per la fornitura di energia rinnovabile

Accordo quinquennale a supporto della transizione energetica e della stabilità degli approvvigionamenti

Prato: Estra ha sottoscritto un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) di lungo periodo con Statkraft, primo produttore europeo di energia rinnovabile. L’accordo, siglato tramite la controllata Estra Energie, si inserisce nel percorso industriale del Gruppo e nel rafforzamento di una strategia orientata alla decarbonizzazione dei consumi elettrici e alla stabilità degli approvvigionamenti energetici.

Il CPPA, valido per il periodo 2026–2030, prevede la fornitura di 10 GWh di energia elettrica rinnovabile all’anno a prezzo fisso. I volumi saranno destinati ad Alia e Revet, società appartenenti alla multiutility Plures, di cui Estra rappresenta l’attore industriale di riferimento nel settore energetico, e consentiranno di coprire circa il 26% del fabbisogno complessivo annuo delle due aziende.

L’operazione, seguita dall’Energy Management Office di Estra Energie, consente alle società coinvolte di ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici, assicurando al contempo una quota significativa di approvvigionamento da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e con le strategie di sostenibilità industriale.

L’accordo si colloca nel quadro del Piano Industriale 2025-2029 di Estra, che prevede oltre 500 milioni di euro di investimenti destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e a nuove soluzioni per il sistema energetico. Il piano è finalizzato a rafforzare progressivamente la capacità di generazione del Gruppo e a favorire una maggiore integrazione tra produzione e fornitura di energia nel medio-lungo periodo.

In questo contesto, Estra prevede lo sviluppo di impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 520 MW entro il 2029, affiancati dalla crescita nel biometano e dal recente ingresso nel settore eolico. A regime, la nuova capacità rinnovabile consentirà una produzione stimata in oltre 780.000 MWh di energia pulita all’anno, destinata anche alla sottoscrizione di contratti di fornitura di lungo periodo a servizio di clienti industriali.

“La sottoscrizione di questo Corporate Power Purchase Agreement con Statkraft rappresenta una scelta industriale coerente con la nostra strategia di lungo periodo – dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. In un contesto caratterizzato da una forte volatilità dei mercati energetici, accordi di questo tipo consentono di assicurare condizioni economiche più stabili e prevedibili e, al tempo stesso, di accelerare la riduzione delle emissioni associate ai consumi elettrici. È uno strumento in cui crediamo particolarmente, come dimostra il nostro ultimo Piano Industriale, che prevede di destinare una quota crescente della nuova energia rinnovabile prodotta a imprese e famiglie proprio attraverso contratti a lungo termine. Integrare approvvigionamenti rinnovabili stabili con lo sviluppo della produzione diretta è un passaggio chiave per accompagnare, in modo concreto, la transizione energetica dei nostri territori”.

“Questo è un primo, importante passo per una collaborazione tra Estra-Plures e Statkraft che mi auguro possa avere risultati significativi e nuovi sviluppi – dice Nicola Ciolini, Amministratore delegato di Estra –. Sono fiducioso che il rapporto con un gruppo importante come Statkraft possa essere utile a raggiungere gli obiettivi del piano industriale nel settore delle energie rinnovabili”.

“Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo con Estra, operatore fortemente radicato nel territorio, che rafforza il ruolo di Statkraft come partner industriale di riferimento nel percorso di transizione energetica verso fonti rinnovabili – afferma Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy di Statkraft –. In una fase in cui sicurezza energetica e stabilità dei costi sono priorità fondamentali, i Power Purchase Agreement si confermano leve strategiche per coniugare sostenibilità ambientale, prevedibilità economica e sviluppo territoriale”.

“Attraverso un’offerta rinnovabile ampia e flessibile, siamo in grado di affiancare gli operatori energetici con soluzioni di approvvigionamento a lungo termine, modellate su esigenze operative e di portafoglio – aggiunge Marika Savoia, Head of Downstream Origination di Statkraft –. La conoscenza del mercato italiano e l’esperienza europea ci consentono di supportare i clienti nel ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati, stabilizzare i costi di fornitura e accompagnare i percorsi di decarbonizzazione dei territori in cui operano”.