La Diaccia Botrona ospita “Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide”

Un evento di Anbi nazionale per la Giornata mondiale delle zone umide. Nell’occasione sarà dato il via al cantiere per proteggere l’area dalla risalita del cuneo salino

Castiglione della Pescaia: In concomitanza con la Giornata mondiale delle zone umide, l’Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) porta nella Riserva naturale della Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia l’evento “Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide”. L’iniziativa segnerà inoltre l’avvio del cantiere per proteggere l’area naturalistica dalla risalita del cuneo salino, il cui contrasto prevede anche l’innovativo utilizzo di acque reflue.

L’appuntamento è per lunedì 2 febbraio, alle 10:00, negli spazi della Casa Rossa Ximenes all’interno della riserva naturale.

L’iniziativa alla Diaccia Botrona rappresenta il secondo step della campagna promossa da Anbi per focalizzare l’attenzione sui territori marginali. Nell’occasione sarà presentato un “position paper” Anbi sullo stato di zone fortemente minacciate dalla crisi climatica, insieme ad alcune “case history” che vedono protagonisti Consorzi di bonifica e irrigazione.

Una giornata dall’eco internazionale alla quale prenderanno parte esponenti di Governo e Parlamento, società civile, università.



