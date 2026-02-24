Maremma Tosco-Laziale 2026: abbonamenti aperti, scopri i vantaggi e le tariffe

Viterbo: Si avvicina a grandi passi il momento della partenza dell’edizione 2026 del circuito della Maremma Tosco Laziale, ma intanto va avanti la campagna abbonamenti al circuito composto da 6 gare. Alcune di queste fanno parte anche di altri circuiti e il comitato organizzatore ha predisposto particolari forme di abbonamento integrato.

Per gli abbonati al circuito New Marathon Lazio, che condivide con il Maremma Tosco Laziale due prove (GF Parco dei Monti Lucretili e GF Est! Est!! Est!!!), il costo integrativo è di 90 gare, tariffa scontata di due quote corrispondente alle due gare coincidenti, per i cicloamatori e di 80 euro per cicloturisti ed e-bike. Stesso discorso e stesse cifre per chi è iscritto all’Umbria Tuscany MTB, con cui la challenge condivide la Sinalunga Bike e la 209 Marathon. Per chi volesse prendere parte sia al Maremma Tosco-Laziale che alla Coppa Toscana Mtb, l’abbonamento complessivo, comprendente 14 gare è di 325 euro con chiusura l’8 marzo.

Ricordiamo che c’è ancora tempo per abbonarsi al circuito nella sua interezza, al costo di 162 euro con scadenza il 5 marzo. La cifra darà diritto a partecipare alle 6 prove del programma: Bacialla Bike a Terontola (AR), l8 marzo; GF dell’Argentario a Porto Santo Stefano (GR), il 29 marzo; Sinalunga Bike a Sinalunga (SI) il 12 aprile; GF Parco dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (RM) il 31 maggio; la 209 Marathon di Arrone (TR) il 28 giugno e infine la GF dell’Est! Est!! Est!!! dell’11 ottobre.

L’abbonamento dà diritto, oltre all’iscrizione a tutte le gare, alla griglia di partenza riservata, seguente quella di merito, al ritiro di numeri ne pacchi gara in una specifica postazione abbreviando notevolmente i tempi e a un pacchetto di punti bonus per la classifica. Molti si sono già iscritti, non resta molto tempo…

Per informazioni: www.maremmatoscolaziale.it



