Circolo Pattinatori Grosseto: Under 11 campione del girone tosco-ligure con 33 punti

La formazione Under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto chiude al comando la prima fase del girone tosco-ligure

Grosseto: Con la doppia affermazione di domenica sulle piste di Forte dei Marmi e Viareggio, il quintetto Under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto chiude al primo posto nel girone tosco-ligure, con 33 punti (grazie a 11 vittorie e una sola sconfitta ), tre in più del Sarzana. I ragazzi allenati da Stefano Paghi nelle ultime due partite della regular season sono stati perfetti: la porta di Jerzy Konarski è rimasta inviolata. I piccoli biancorossi hanno superato, al mattino, il Versilia Forte dei Marmi con un chiaro 5-0 (alla fine del primo tempo i biancorossi erano già sul 4-0) grazie alle reti di Galoppi (due), Spinosa (due) e Matassi.

Mantovani e compagni hanno mantenuto imbattuta la porta anche nella gara di recupero disputata nel pomeriggio, con il Viareggio Hockey, superato per 8-0 (primo tempo 3-0) con reti di Davide Galoppi, Andrea Mantovani (2), Samuele Antonelli, Lorenzo Matassi (due), Pietro Spinosa ed Edoardo Antonelli.

Logica la soddisfazione nel quartiere generale di via Mercurio, a cominciare dal responsabile del settore giovanile Tommaso Marinoni, per la bella cavalcata dei più piccoli campioncini del Circolo Pattinatori Grosseto (103 le reti segnate in 14 incontri, appena 15 subite) che nelle prossime settimane saranno impegnati, nel primo turno dei playoff, contro il Versilia Forte dei Marmi, quarta classificata del girone.

La classifica finale del girone: C.P. Grosseto 33, Sarzana 30, Camaiore 24, Forte dei Marmi 18, Viareggio Hockey e Cgc Viareggio 9; Startit Prato 0.