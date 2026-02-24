Canottieri Orbetello trionfa: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi in due competizioni nazionali

Orbetello: La Società Canottieri Orbetello ottiene 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi in due competizioni nazionali alle quali hanno partecipato gli atleti lagunari nel fine settimana, la 𝗥𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗶 𝟱𝟬𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e la 𝗥𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗚𝗼𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲.

«L’Amministrazione Comunale di Orbetello – dice l'assessore Ivan Poccia, che, tra le altre, detiene la delega allo sport - esprime grande soddisfazione per l’importante fine settimana di gare che ha visto la Società Canottieri Orbetello impegnata su due competizioni nazionali, confermando solidità organizzativa, qualità tecnica e profondità del gruppo».

Gli atleti della Sco hanno partecipato contemporaneamente alla 𝗥𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗶 𝟱𝟬𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e alla 𝗥𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗚𝗼𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲, distinguendosi con podi, medaglie e piazzamenti di rilievo.

A Viareggio, sotto la guida della Team Manager Giorgia Casetta e del tecnico Renato Angeloni, gli atleti hanno conquistato numerosi risultati di prestigio, dimostrando continuità e competitività in un contesto di alto livello tecnico:

Risultati principali – Regata Nazionale Sprint Viareggio:

•⁠ ⁠Leonardo Chegia: 2° posto quattro di coppia Under 17; 3° posto quattro di coppia Under 19

•⁠ ⁠Beatrice Rossi: 3° posto quattro di coppia misto Under 23; 2° posto quattro di coppia misto Senior

•⁠ ⁠Federico Cappoli: 3° posto quattro di coppia misto Under 23; 5° posto quattro di coppia Senior

•⁠ ⁠Renato Angeloni: 1° posto quattro di coppia Senior Mixed; 5° posto quattro di coppia Senior

•⁠ ⁠Valerio Lo Porto: 1° posto quattro di coppia Master; 5° posto quattro di coppia Senior

Parallelamente a Sestri Levante, la spedizione guidata dal tecnico Massimiliano Fortunato ha ottenuto un prestigioso secondo posto assoluto nella categoria senior alla Regata Nazionale di Fondo sui Gozzi, chiudendo a pochi secondi dall’equipaggio dell’Urania Genova al termine di una gara intensa e combattuta.

Equipaggio gozzo senior:

•⁠ ⁠Alessio Benocci (timoniere)

•⁠ ⁠Gianluca Santi (primo remo)

•⁠ ⁠Lorenzo De Maria (secondo remo)

•⁠ ⁠Marco Casetta (terzo remo)

•⁠ ⁠Francesco Ventura (quarto remo)

«2 ori, 3 argenti e 3 bronzi – conclude Poccia - risultati che testimoniano la solidità del progetto sportivo, l’efficacia della struttura tecnica e la crescita costante degli atleti. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, rinnoviamo i più sinceri complimenti alla Canottieri Orbetello, agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti per l’impegno, la passione e l’orgoglio con cui rappresentano la nostra comunità».



