Sport Atletica Grosseto Banca Tema trionfa: settimo posto ai Campionati Italiani di Cross e primati nazionali 23 febbraio 2026

23 febbraio 2026 554

554 Stampa

Redazione

Bonucci, Colombo e Borselli tra i migliori team Under 18 d'Italia Grosseto: Si chiude con un grandissimo settimo posto nella classifica nazionale di società il campionato italiano di Cross 2026 dell'Atletica Grosseto Banca Tema. Il team biancorosso allenato da Jacopo Boscarini, impegnato nella lunghissima trasferta di Marinella di Selinunte (Trapani) si conferma miglior squadra toscana sui 5km di gara della categoria Allievi (Under 18), e tra le migliori in Italia, grazie al 17mo posto di Filippo Bonucci, il 24mo di Pietro Colombo e il 139mo di Davide Borselli. Nel suggestivo percorso ricavato tra i templi monumentali di Selinunte affacciati sul mare, si registra l'ottima piazza di Cloe Meravigli, 32ma nel Trofeo Nazionale Cadetti (Under 16). La gara della giovane classe 2012 contribuisce in modo significativo al 3° posto della rappresentativa toscana nella classifica per regioni. Atletica Grosseto Banca Tema presente anche alla Napoli City Half Marathon, uno degli appuntamenti italiani più attesi della stagione sui 21.097km. Nella gara che ha fatto registrare il nuovo primato italiano di specialità per mano di Yeman Crippa (59:01), c'è l'1:17:58 di Salvatore Sbordone, crono che vale addirittura il 110mo posto assoluto tra gli oltre 7.600 arrivati. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Atletica Grosseto Banca Tema trionfa: settimo posto ai Campionati Italiani di Cross e primati nazionali /media/images/Atletica-Grosseto-699c381d8a586.jpg Atletica Grosseto Banca Tema settima ai Campionati Italiani di Cross, Bonucci, Colombo e Borselli tra i migliori Under 18. Grosseto, Mon, 23 Feb 2026 14:30:00 GMT Atletica Grosseto Banca Tema trionfa: settimo posto ai Campionati Italiani di Cross e primati nazionali Maremma News 216 it /media/images/thumbs/x600-Atletica-Grosseto-699c381d8a586.jpg PT1M 2026-02-23T14:30:00+01:00 Sport