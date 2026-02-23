Atletica Grosseto Banca Tema trionfa: settimo posto ai Campionati Italiani di Cross e primati nazionali

Bonucci, Colombo e Borselli tra i migliori team Under 18 d'Italia
Grosseto: Si chiude con un grandissimo settimo posto nella classifica nazionale di società il campionato italiano di Cross 2026 dell'Atletica Grosseto Banca Tema. Il team biancorosso allenato da Jacopo Boscarini, impegnato nella lunghissima trasferta di Marinella di Selinunte (Trapani) si conferma miglior squadra toscana sui 5km di gara della categoria Allievi (Under 18), e tra le migliori in Italia, grazie al 17mo posto di Filippo Bonucci, il 24mo di Pietro Colombo e il 139mo di Davide Borselli.
Nel suggestivo percorso ricavato tra i templi monumentali di Selinunte affacciati sul mare, si registra l'ottima piazza di Cloe Meravigli, 32ma nel Trofeo Nazionale Cadetti (Under 16). La gara della giovane classe 2012 contribuisce in modo significativo al 3° posto della rappresentativa toscana nella classifica per regioni.
Atletica Grosseto Banca Tema presente anche alla Napoli City Half Marathon, uno degli appuntamenti italiani più attesi della stagione sui 21.097km. Nella gara che ha fatto registrare il nuovo primato italiano di specialità per mano di Yeman Crippa (59:01), c'è l'1:17:58 di Salvatore Sbordone, crono che vale addirittura il 110mo posto assoluto tra gli oltre 7.600 arrivati.