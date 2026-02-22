Grosseto beffato in casa: Orvietana vince 0-1, il Grifone perde la striscia positiva

Il Grosseto perde 0-1 contro l'Orvietana, nonostante il fattore campo e 46 gol segnati in stagione. L'Orvietana vince grazie al gol in contropiede, guadagnando terreno nella lotta salvezza.

Grosseto: Sconfitta amara per l’US Grosseto, che allo stadio “Carlo Zecchini” viene superato di misura dall’Orvietana con il punteggio di 0-1 al termine di una gara equilibrata e combattuta.



I biancorossi hanno approcciato la partita con buona intensità, cercando di fare la gara e mantenendo il possesso nella prima frazione. La squadra maremmana ha provato a costruire gioco soprattutto sugli esterni, ma si è trovata di fronte un’Orvietana compatta, ben organizzata e pronta a chiudere gli spazi.

Il match si è deciso solo dopo 2 minuti dall'inzio della gara su un episodio. Ospiti bravi a sfruttare un errore del grosseto. Passaggio di Montini per Gorelli, Caon intercetta e in contropiede segna il gol del vantaggio. Una rete che ha costretto il Grosseto ad aumentare il ritmo e il peso offensivo per tutta la gara.

Nel secondo tempo i biancorossi hanno alzato il baricentro, spingendo con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio. Diverse le situazioni pericolose create nell’area umbra, ma è mancata la zampata decisiva sotto porta. L’Orvietana ha difeso con ordine, cercando di spezzare il ritmo e ripartire quando possibile rischiando il raddoppio al 27' con un palo su colpo di testa di Caon e al 79' con Arsenijevic che, solo davanti al portiere scivola. Facile il salvataggi di Marcu.

Nel finale il Grosseto ha tentato il tutto per tutto, inserendo forze fresche e aumentando la pressione, ma il risultato non è cambiato. Una sconfitta che lascia rammarico per quanto prodotto, soprattutto per l’impegno e la volontà mostrata dalla squadra davanti al proprio pubblico.

US Grosseto Vs Orvietana 0-1