C.P. Grosseto rimonta e pareggia ad Novara: 4-4 il risultato finale, i biancorossi conquistano un punto importante

Il C.P. Grosseto pareggia 4-4 con l'Azzurra Novara dopo una rimonta nel secondo tempo.

Grosseto: Il C.P. Grosseto esce indenne dalla pista di Novara (4-4 il risultato finale), al termine di una partita dai due volti. I ragazzi di Massimo Mariotti, al “Pala Dal Lago” si sono trovati sotto di tre reti contro l’Azzurra dopo 33 minuti di gioco, ma hanno rimontato tutto il ritardo in appena 35 secondi. Saavedra e compagni si sono ritrovati sotto per la seconda volta, 4-3, ma Vargas ha regalato un punto strameritato, che fa morale per il finale di stagione e che permette di allungare sul Sarzana.

Il Circolo Pattinatori rischia grosso nei primi secondi di gara, sulle conclusioni di Gavioli, fermato da Scarso, e Torres, che mette incredibilmente alto davanti alla porta. Con il passare dei minuti, però, mister Mariotti, applaudito a lungo dal suo ex pubblico, sistema la difesa e i suoi ragazzi si presentano nell’area piemontese, ma l’ex Fongaro ferma i tentativi di Saavedra e Barragan. Il Novara passa in vantaggio al 14’: Gavioli finalizza un veloce contropiede presentandosi solo davanti a Scarso, che viene aggirato e superato dal bomber locale. Il Cp si riversa immediatamente nella metà campo di casa, ma Fongaro va buona guardia sui tiri di Paghi e Saavedra. Nel corso del 20’ Saavedra prova la conclusione volante che va di poco a lato. Al 22’ l’Azzurra si rende pericolosa con Pinto e Illuzzi. A 1’14 gli arbitri sanzionano con il rigore un contatto in area tra Paghi (espulso per 2’) e Illuzzi. Lo stesso Illuzzi batte il tiro a mezz’altezza, imprendibile per Scarso, che consente a Novara di andare al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa la prima vera occasione è dell’Azzurra, che al 2’ colpisce un palo con Moyano. Grosseto è costretto a difendersi dopo l’espulsione temporanea di Barragan, anche se un rapido contropiede manda al tiro Paghi. All’8’ Saavedra non capitalizza una buona occasione e qualche secondo dopo è il Cp ad avere la superiorità numerica, ma una disattenzione consente a Torres di involarsi solo soletto verso l’area maremmana e mettere in rete dopo aver superato Scarso. I ragazzi di Mariotti sfruttano però immediatamente a dovere il power play a disposizione, passando dal 3-0 al 3-3 nel giro di 35 secondi. Barragan accorcia le distanze mettendo a segno una doppietta, con un tiro da lontano e sei secondi dopo con una bella conclusione dal centro dell’area. Ci pensa capitan Saavedra a pareggiare i conti deviando in rete un tiro dell’irriducibile Stefano Paghi. A 7’29 Illuzzi costringe il C.P. a commettere il decimo fallo di squadra: Moyano batte Scarso dopo aver ripreso la pallina deviata dal palo. Ma non è finita: a 5’41 arriva anche il decimo fallo per Novara: sul dischetto di sistema Vargas che pareggia i conti con un alza e schiaccia. Il Grosseto prova anche a vincerla, ma i piemontesi chiudono ogni varco e alla fine i biancorossi possono accontentarsi, per aver scacciato gli spettri di una sconfitta che sembrava materializzarsi, nonostante un bel secondo tempo.

I risultati della 21ª giornata: Follonica-Castiglione 8-3, Lodi-Valdagno 9-5, Forte dei Marmi-Bassano 0-4, Breganze-Monza 0-5, Novara-Grosseto 4-4, Sarzana-Cgc Viareggio 2-5. Domenica: Trissino-Giovinazzo.

