Grosseto: Le Rappresentative Provinciali Figc vincono amichevoli in vista del Trofeo Toscana

Grosseto: Le Rappresentative Provinciali della Figc presieduta da Antonio Papa, Giovanissimi 2012 e Allievi 2010, nei giorni scorsi hanno disputato due amichevoli in vista della Manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Toscano della Figc presieduto da Paolo Mangini e denominate XXXVII’ Trofeo Toscana e XXIII’ Torneo Regionale Marco Orlandi, che prenderà il via ufficialmente l’11 marzo prossimo. La prima partita amichevole è stata disputata martedì 17 febbraio a Porto Santo Stefano sul manto in erba sintetica del nuovo Maracanà, e giocata dalla Rappresentativa Provinciale Figc Giovanissimi 2012 del selezionatore Pietro Magro, opposta alla formazione dei Giovanissimi Argentario 2011 di mister Vittorio Mandragora ed il risultato è stato 3-2 in favore della Rappresentativa Provinciale Figc. Queste le formazioni: Argentario 2011; Picchianti Filippo, Bocchia, Moscatelli, Ruggeri, Maglione, Sclano, Ferraro, Landini Brando, Cervelli. A disposizione di mister Vittorio Mandragora; Grossi, Maturo, Gabbrielli, Careddu. Rappresentativa 2012 1’ tempo; Xhani, Bardini, Biscotti, Santini, Tonini, Di Fante, Della Monaca, Costa, Candido, Ruiz, Pennatini Filippo. 2’tempo; Marchetti, D’Ovidio, Fabbri, Savelli, Pagliarini, Naldi, Serpillo, Vegni, Candido, Pennatini Jacopo, Malventi. Selezionatore Pietro Magro. Marcatori; al 15’ Cervelli, 25’ Di Fante. Nella ripresa; al 20’ Savelli, 30’ Ruiz, 35’ Picchianti Edoardo

Il giorno dopo, mercoledì 18, a Grosseto, sull’impianto Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli, è stata la volta della Rappresentativa Allievi 2010, del Selezionatore Franco Fommei, che hanno incontrato la formazione Allievi 2009 dell’Invictasauro 2009 di mister Pasquale Silvestro, dove al termine hanno vinto i locali dell’Invctasauro per 4-3. Queste le formazioni; Invictasauro primo tempo: Daviddi, Tiberi, Dumitrica, Candido, Granci, Biliotti, Cammardella, Castellano, Kuribeck, Dechiara, Leonini. In panchina; Kopsky, Scartabelli, Iustin, Cenicola, Angelini, Secondo tempo; Kopsky, Cammardella, Iustin, Scartabelli, Cenicola, Biliotti, Gerunda, Tiberi, Kuribek, Dechiara, Angelini. In panchina; Daviddi, Granci, Dumitrica, Candido, Leonini, Fusini, Castellano. Allenatore Pasquale Silvestro. Rappresentativa Allievi Figc 2010; Coltelli, Marinari, Schirinzi, Bracalari, Sabatini, Vita, Balcanuta, Schiano, Caldori, Sargentoni, Ranieri. A disposizione; Pantani, Palumbo, Emidi, Foglia, Tana, Zillo. Selezionatore Franco Fommei. Reti nel primo tempo: al 15’ Sargentoni, 19’ e 25’ Castellani, nella ripresa; al 15’ e 25’ Angelini, 35’ e 40’ Tana.



