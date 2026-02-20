Santa Fiora aderisce al progetto “La Partita Applaudita”

Santa Fiora: Il Comune aderisce al progetto “Cari genitori – giornata regionale La Partita Applaudita”, concedendo il patrocinio all’iniziativa che promuove il fair play e un tifo positivo nel calcio giovanile.

Il Progetto della Partita Applaudita, giunto alla seconda edizione, da quest’anno si estende oltre i confini della Regione Toscana coinvolgendo anche l’Umbria e l’Emilia-Romagna, con la provincia di Piacenza.

Si svolgerà nelle tre Regioni e interesserà le partite di calcio in programma nei giorni 21 e 22 febbraio per le categorie under 14 maschile e under 15 femminile. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle società sportive e del pubblico, chiamato a sostenere i giovani atleti esclusivamente attraverso l’applauso, evitando urla, offese o imprecazioni. Un modello educativo e rispettoso che mira a rendere il calcio giovanile un ambiente più sereno e formativo per tutti.

A promuovere l’iniziativa sono l’associazione Calcio Fair Play, il Comitato Regionale Toscana L.N.D., il C.R. Umbria, quello dell’Emilia-Romagna, il Settore Giovanile e Scolastico Toscana della F.I.G.C., Anci Toscana, Anci Umbria, Anci Emilia Romagna. Tra le collaborazioni, quelle della rivista media partner Calciopiù e quella organizzativa di A.I.A. Toscana e A.I.A.C. Toscana. Oltre al patrocinio di Regione e Coni Toscana.

“Il Comune di Santa Fiora aderisce con entusiasmo al progetto la Partita Applaudita – sottolinea Claudio Pantaloni consigliere comunale con delega allo sport – riconoscendo l’importanza del sostegno delle istituzioni ad una iniziativa che riconosce il valore dello sport, come strumento educativo. La Partita Applaudita si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico che assiste alle partite, sull’importanza di vivere le competizioni sportive promuovendo un tifo sano e rispettoso dei giocatori. Siamo una delle tante amministrazioni comunali della Toscana che hanno aderito al progetto, la prima in Provincia di Grosseto. E siamo onorati del fatto che il responsabile FGCI di Grosseto Antonio Papa, nella riunione con tutte le società della provincia, ha ringraziato il Comune di Santa Fiora per la sensibilità e attenzione dimostrate nel deliberare il patrocinio riconoscendo pubblicamente il valore dell’iniziativa.”



