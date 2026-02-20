Maratona dell'Isola d'Elba: 10 anni di emozioni e sfide nel cuore del Tirreno

La storica Maratona dell’Isola d’Elba festeggia nel 2026 il suo decimo anniversario. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, con la classica distanza di 42,195 km disegnata su un tracciato collinare da 675 metri di dislivello, lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia con partenza e arrivo a Marina di Campo. Nutrita l’agenda di eventi collaterali con un chiaro obiettivo: rafforzare il posizionamento internazionale della manifestazione, valorizzando sport e territorio in un’esperienza che va oltre il cronometro.

Marinadi Campo: Soffia forte il vento sul Tirreno in vista della Maratona dell’Isola d’Elba, la gara toscana dal grande fascino, che nel 2026 spegnerà la decima candelina. E, come da tradizione, la corsa elbana andrà in scena nel cuore della primavera: domenica 10 maggio 2026.

Elemento distintivo della manifestazione è il connubio tra la distanza classica dei 42,195 chilometri e un dislivello collinare di 675 metri, che rende la Maratona dell’Isola d’Elba ideale per chi, più che inseguire il personal best, cerca un tracciato capace di emozionare grazie ai panorami e alla varietà altimetrica. Una caratteristica che la trasforma in una sfida avvincente per tutti i runner.

«La Maratona dell’Isola d’Elba è una prova che va oltre il semplice cronometro. Non si corre solo per il tempo, ma per vivere un’esperienza lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia, fatto di continui saliscendi, con il mare a fare da sfondo per gran parte del tracciato – sottolinea Damiano Di Cicco, deus ex machina dell’evento - e questi sono elementi che attraggono un pubblico internazionale alla ricerca di un’occasione sportiva unita al piacere offerto dal territorio».

E a proposito di territorio, il percorso prevede partenza e arrivo nel suggestivo golfo di Marina di Campo e si sviluppa lungo la spettacolare Costa del Sole, alternando salite e discese che mettono alla prova resistenza e determinazione. Dopo il giro di boa nei pressi di Chiessi, gli atleti faranno ritorno a Marina di Campo, dove è allestito il Marathon Village, cuore pulsante dell’evento, già operativo dal venerdì che apre la manifestazione.

Accanto alla maratona, si confermano anche i side events: oltre alla distanza regina, saranno in programma altre due manifestazioni agonistiche, la mezza maratona e la 10 chilometri, affiancate da tre prove non competitive pensate per coinvolgere tutti, dagli appassionati alle famiglie, con Family Run, Kids Run, Nordic Walking e trekking.

«L’obiettivo è la valorizzazione del territorio, unendo lo sport alla bellezza che la nostra isola offre. Lo scorso anno abbiamo registrato circa 1300 partecipanti da 20 nazioni: vogliamo spingerci oltre – conclude l’organizzatore – poiché la Maratona dell’Isola d’Elba non è solo una gara, ma un’esperienza che permette agli atleti di scoprire l’Isola d’Elba correndo lungo un percorso estremamente suggestivo».

E nuovi progetti sono in cantiere, ma per questi dovremo aspettare la conclusione della decima edizione della Maratona dell’Isola d’Elba.

Per maggiori informazioni: www.maratonadellisoladelba.it

About Maratona dell’Isola d’Elba

La Maratona dell’Isola d’Elba è molto più di una gara: è un’esperienza sportiva immersa in paesaggi mozzafiato, con percorsi panoramici tra mare cristallino, borghi storici e la celebre Costa del Sole, dal lungomare di Marina di Campo fino al giro di boa di Chiessi e ritorno. Il programma della manifestazione prevede le tradizionali distanze agonistiche di 42.195, 21.097 e 10 chilometri, oltre a prove non competitive, che offrono l’opportunità di correre in uno dei contesti naturali più belli d’Europa, unendo sport, natura e turismo attivo su un’isola unica nel suo genere.







