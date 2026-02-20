Il Comune di Manciano sostiene Giocosport 2025/2026: 232 alunni coinvolti nell'attività motoria

Il Comune di Manciano aderisce al progetto Giocosport 2025/2026 con 232 alunni coinvolti, investendo 3.120 euro per promuovere l'attività motoria e lo sviluppo armonico dei bambini.

Manciano: Il Comune ha formalizzato l’adesione al progetto Giocosport per l’anno scolastico 2025/2026, destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Pietro Aldi.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 232 bambini e rappresenta un’opportunità educativa importante per promuovere l’attività motoria fin dalla prima infanzia, favorendo il benessere psicofisico, la socializzazione e lo sviluppo armonico della persona.

Per sostenere il progetto, l’amministrazione comunale ha previsto un impegno di spesa pari a 3.120 euro, confermando l’attenzione verso lo sport come strumento formativo e di crescita per le nuove generazioni.

«Sostenere Giocosport significa investire concretamente nei nostri bambini e nel loro percorso educativo – dichiara il consigliere comunale con delega allo sport Matteo Bartolini (foto cover) –. L’attività motoria in età scolare non è soltanto pratica sportiva, ma è uno strumento fondamentale per sviluppare coordinazione, rispetto delle regole e spirito di gruppo. Come amministrazione riteniamo prioritario affiancare la scuola in questo percorso, garantendo opportunità accessibili a tutti e valorizzando lo sport come elemento centrale della crescita della comunità».