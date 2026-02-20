Grosseto ospita i Campionati Italiani Under 18 di Atletica: la nuova generazione si sfida

Assegnata all'Atletica Grosseto Banca Tema l'organizzazione di una delle rassegne più attese della stagione. (Foto: Grana/Fidal)

Grosseto: A distanza di 17 anni, era il 2009, Grosseto torna a ospitare i Campionati Italiani Under 18 di Atletica Leggera. Con l'ufficializzazione dell'assegnazione da parte della FIDAL, l'Atletica Grosseto Banca Tema organizzerà la massima rassegna estiva riservata alla categoria Allievi, e lo farà il 27 e 28 giugno, a sole tre settimane dai Campionati Europei di categoria in programma a Rieti (16-19 luglio).

La manifestazione assume un significato rilevante non solo perché rappresenterà l'ultimo atto per i migliori giovani azzurri di qualificarsi per la rassegna continentale, che quest'anno si disputerà in casa, ma soprattutto perché la veloce pista dello Stadio Carlo Zecchini sarà calcata dalla "generazione di fenomeni" che si è resa protagonista la scorsa estate.

Sono attesi in Maremma nomi del calibro di Kelly Doualla (foto cover), l'enfant prodige dell'atletica internazionale che nel 2025, a soli 16 anni, è stata capace di dominare i Campionati Europei Under 20, la categoria di età superiore, precedendo atlete ben più grandi ed esperte di lei, e correre i 100m in 11.21, nuovo primato europeo Under 18 e secondo tempo italiano assoluto della stagione, ma anche Alessia Succo (foto cover), classe 2009 e bronzo europeo lo scorso anno tra le Under 20, che nei recenti campionati italiani indoor ha addirittura stabilito il primato mondiale di categoria nei 60hs.

Atletica Grosseto Banca Tema che punta già da ora a partecipare alla rassegna tricolore casalinga con un buon numero di atleti, a partire dal marciatore Riccardo Rabai, sempre protagonista a livello nazionale nelle ultime stagioni.

Tornando al 2009, l'ultima volta che Grosseto accolse gli Allievi, erano presenti Massimo Stano, vincitore dei 5.000m di marcia, e Gianmarco Tamberi, secondo nel salto in alto, poi diventati Campioni Olimpici a Tokyo 2020.

(Nella foto Grana/Fidal - Alessia Succo)





(Nella foto Grana/Fidal - Kelly Doualla)







