Derby delle Collacchie: Castiglione vs Follonica, una partita infuocata in serie A1

Il Castiglione, dopo la rocambolesca sconfitta dell’andata, va a rendere visita al Follonica per la 20esima giornata. In A2 al Casa Mora arriva la Rotellistica Camaiore. L’under19 a Viareggio contro l’Spv. L’under15 va a Camaiore. (foto dell'andata a Casa Mora)

Castiglione della Pescaia: Trasferta a Follonica per la Blue Factor: nella 20esima giornata del campionato di serie A1 c’è il derby delle Collacchie, con il Castiglione che va a rendere visita all’Innocenti Costruzioni. Una partita sempre sentita quella fra “goraioli” e “pesciaioli” con lo spettacolo in pista e sugli spalti che non è mai mancato. Emblematica la partita d’andata al Casa Mora con una bella cornice di pubblico, in massa arrivati dal Golfo, e la partita è stata poi a dir poco adrenalinica. Il Castiglione è partito sparato andando addirittura sul 5-0, ma il Follonica ha saputo rimontare già nel finale del primo tempo per poi recuperare e vincere nella ripresa per 8-5. Al Capannino sarà dunque un altro match tutto da vivere, con i due quintetti che non arrivano da buoni risultati: i biancocelesti di Massimo Bracali hanno una striscia di ben 8 sconfitte consecutive; ma anche gli azzurri di Sergio Silva hanno inanellato 4 stop di fila. «Giocare un derby è sempre una gara particolare – ha detto alla vigilia il tecnico dell’HcC Bracali – e gli stimoli certo non mancano per nessuno. Ormai i valori li sappiamo benissimo e ci conosciamo. Mi aspetto una bella partita e chiedo ai miei di lottare e dare tutto fino al 50esimo minuto».

Tanti gli ex: nel Castiglione Saitta, Irace, Lasorsa, Cabella, Maldini e Cabiddu. Ma anche Federico Pagnini nel Follonica con i biancocelesti nel 2010-11 in A2.

I precedenti: 24 partite, 11 vittorie del Follonica, 7 vittorie del Castiglione e 6 pari. Gli ultimi incontri 2007-08 al Casa Mora vittoria del Follonica 8-4 e 7-2 al Capannino, una vittoria del Castiglione 5-4 in Coppa Italia. 2008-09 vittoria del Fol 4-3 al Capannino e 5-4 al Casa Mora.

In serie A2 la Blue Factor di Federico Paghi gioca al Casa Mora, alle 18.30 arbitro Michele Mele di Giovinazzo contro la Rotellistica Camaiore: all’andata i versiliesi di Elia Guidi s’imposero nettamente per 10-3. In pista anche l’under19: per l’8ava giornata trasferta sul neutro di Sarzana contro l’Spv Viareggio, questo venerdì alle 21.15 arbitro Matteo Righetti di Sarzana. L’under 15 la Scala di Michele Achilli gioca invece sabato alle 15 a Camaiore contro la Rotellistica per la 15esima giornata del campionato.



