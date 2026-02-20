Circolo Pattinatori Grosseto: verso il futuro con speranza e impegno, 75 anni di storia e passione

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto, con la salvezza ormai a portata di mano, comincia a guardare al futuro, partendo dalle necessarie coperture che l’intera attività agonistica comporta. Nel 2026-2027 si presenterà al via di sei campionati, dagli under 11 alla serie A1.

«Stiamo facendo il sesto campionato di serie A1 consecutivo – sottolinea il presidente Stefano Osti - un record per la nostra gloriosa società, ma la crisi economica e la pressione ingiustificata della Federazione sulle società, creano delle difficoltà non desiderate: tanti sodalizi hanno difficoltà economiche, problemi strutturali, che mettono a rischio addirittura l’iscrizione per la prossima stagione. Un grido d’allarme che andrebbe raccolto innanzitutto dal presidente Sabatino Aracu».

Il Circolo Pattinatori da anni, dal ritorno nella massima serie nel 2020, sta disputando i campionati in un impianto in deroga (l’ultima e non più rinnovabile scade il prossimo 31 luglio) e non efficiente. Per questo sta attendendo con ansia che abbiano inizio le già programmate opere di ristrutturazione dell’impianto di via Mercurio per godere di una struttura che permetta, fin dal prossimo anno, di stare al passo con le altre società di A1.

«Questa struttura, con le modifiche e l'ampliamento – sottolinea il massimo dirigente Osti - potrebbe tra l’altro essere utilizzata in modo tale che possa portare dei benefici non solo alla nostra società, ma anche ad altre discipline interessate a sfruttare i nuovi spazi. Tra l’altro, a lavori completati, il Palazzetto dell’hockey avrà la capienza più importante di tutta la città intorno ai mille posti. E non finiremo mai di ringraziare l’amministrazione comunale per l’impegno profuso, con l’auspicio che i tempi burocratici e di preparazione alla gara d’appalto, pur necessari, non creino complicazioni alla prossima stagione agonistica. Il Circolo Pattinatori sta divertendo da anni i propri sostenitori con massimi campionati di buon livello, ma non perde di vista il proprio vivaio che, oltre ad ottenere ottimi risultati di squadra, sta mettendo in luce dei ragazzi di ottime prospettive che ci auguriamo, in un prossimo futuro, possano vestire la maglia della prima squadra del Circolo.

Il prossimo anno, sotto l’attenta cura di Tommaso Marinoni, responsabile del settore giovanile, sarà possibile iscriversi a quattro categorie diverse, under 17, under 15, under 13 e under 11, oltre all’avviamento e al mini hockey che quest’anno ha dato degli ottimi risultati dal punto di vista delle iscrizioni. Inoltre la seconda squadra, che parteciperà al campionato di serie B, sarà sempre più composta da giovani, salvo due-tre veterani che, con entusiasmo, anche quest’anno fanno parte del gruppo. Per il prossimo campionato di serie A1, con la concreta speranza di mantenere la categoria per il settimo anno consecutivo dovremo tagliare i costi per dare spazio a giovani che siano nati nel vivaio del Cp o che siano provenienti da altri sodalizi»

Il futuro del Circolo Pattinatori, secondo il presidente Osti, «dovrà essere insomma essere più verde, il colore della gioventù e il colore della speranza che deve accompagnare l’impegno dell’attuale consiglio direttivo verso gli obiettivi che si è posto. Una tirata d’orecchie, però, va data: la nostra società, che il 3 marzo 2026 compie 75 anni, si è sempre occupata, si sta occupando e si occuperà dei bambini e bambine che fanno pattinaggio, attività sociale e ovviamente, non ultimo, l’ attività agonistica, merita maggiore attenzione da parte della città economica che, pur comprendendo le difficoltà generale in cui stiamo vivendo tutti, potrebbe essere più proattiva verso chi svolge attività sportive e sociali per i giovani grossetani. Questo è un appello che, come il presidente e a nome del consiglio direttivo e di tutta la società, rivolgo anche alle istituzioni affinché ci supportino per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi».



