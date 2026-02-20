Circolo Pattinatori Grosseto in trasferta a Novara: sfida delicata per la salvezza

Il Circolo Pattinatori Grosseto affronta l'Azzurra Novara nel ventesimo turno del campionato di hockey pista, cercando di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. (Foto cover u&emmediggì)

Grosseto: Nel ventesimo turno del massimo campionato di hockey pista, il Circolo Pattinatori Grosseto è di scena sabato sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sull’insidiosa pista dell’Azzurra Novara, formazione che in questo 2026 è risalita all’11ª posizione grazie a tre vittorie, due delle quali nelle ultime tre partite, visto che domenica scorsa è stata battuta per 5-0 sul campo della capolista Bassano. I piemontesi hanno 14 punti e teoricamente sono l’unica formazione che può ancora raggiungere i ragazzi di Massimo Mariotti, distante però ormai ben 13 lunghezze, con sette giornate da disputare.

Saavedra (foto cover) e compagni viaggiano alla volta di Novara con il chiaro obiettivo di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, compresa quella con un po’ di amaro in bocca di sabato scorso contro il Valdagno, arrivata nonostante un bel tentativo di rimonta nella parte finale del confronto, svanito anche per un pizzico di sfortuna.

«Quella sulla pista di Novara è una partita da prendere con le dovute cautele – sottolinea l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti – Ne è testimonianza, innanzitutto, il pareggio per 4-4 dello scorso anno, che ci ha negato l’accesso ai preliminari playoff. Ma anche nella gara di andata non è stato facile superare l’Azzurra, che si è arresa solamente a cinque minuti dalla fine del match su un gol di Pablo Saavedra, dopo aver recuperato dal 2-0 al 2-2. I piemontesi hanno l’obiettivo di provare ad evitare i playout, quantomeno entrarci con un buon bottino di punti e per giunta li troviamo in un buon momento di forma».

Mister Mariotti durante la settimana ha cercato di spronare i suoi ragazzi per averli al massimo per la trasferta di sabato: «Il nostro non è un momento facile – aggiunge - ma dobbiamo cercare di disputare una buona partita e magari tornare a conquistare i tre punti, per mettere definitivamente la parola fine sul discorso salvezza».

Con la gara di Novara inizia per il Grosseto un ciclo di quattro gare abbordabili, che all’andata ha fruttato dodici punti, che prevede nelle prossime settimane le sfide con Forte dei Marmi e Breganze in casa, inframezzate dal derby di Follonica.

La squadra si è allenata bene in settimana, ma anche sabato non ci sarà Filippo Schiavo alle prese con un infortunio. Sarà quindi nuovamente aggregato al gruppo Samuel Cardi, che rimarrà in pianta stabile con la prima squadra fino al termine della stagione. A disposizione tutti gli altri, a cominciare da Saavedra, verso la completa guarigione, dopo la microfrattura alla testa del perone.