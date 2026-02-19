Sport. Pioggia di abbonati per la Coppa Toscana Mtb

Firenze: La Coppa Toscana MTB si conferma uno dei circuiti di riferimento dell’attività nazionale, non solo per la sua anzianità quanto per il numero clamoroso di abbonamenti che sono già arrivati al comitato organizzatore, oltre 300. E’ la dimostrazione che il radicarsi nel territorio e fare le cose per bene alla fine dà frutti importanti. C’è comunque ancora tempo per aderire al circuito: fino all’8 marzo ci si potrà abbonare al costo di 250 euro per gli agonisti e 150 per i cicloturisti, che dovranno obbligatoriamente prendere parte ai percorsi Classic o, dove non previsto, Granfondo. Per la Coppa Toscana Gravel, articolata su 7 prove, il prezzo è di 175 euro.

La concomitanza di alcune prove con altri circuiti consente anche di poter risparmiare facendo un abbonamento cumulativo. Ecco quindi che, aderendo a Coppa Toscana e Tour 3 Regioni, si potrà pagare un prezzo di 375 euro, per l’Umbria Tuscany MTB il costo è identico, per il Maremma Tosco-Laziale si dovranno invece pagare 325 euro, sempre con termine l’8 marzo.

L’abbonamento alla Coppa dà diritto all’iscrizione a tutte le 10 manifestazioni del 2026 con ingresso in griglia di partenza privilegiata e un bonus di classifica di 500 punti, oltre a un iter rapido e privilegiato per il ritiro dei pacchi gara nelle varie prove presso la postazione intitolata al circuito.

Ricordiamo le 10 prove in programma: Bacialla Bike l’8 marzo a Terontola (AR); GF dell’Argentario il 29 marzo a Porto Santo Stefano (GR). Il 12 aprile toccherà alla senese Sinalunga Bike, il 19 aprile si andrà a Prato per la Da Piazza a Piazza. Due eventi anche a maggio, il 9 l’elbana Capoliveri Legend Cup e il 17 la Costa degli Etruschi Epic a Marina di Bibbona (LI).

Chiusura della prima fase il 21 giugno con la GF Città di Poppi (AR). Il circuito riprenderà il 30 agosto con la Straccabike di Pratovecchio (AR), per chiudersi con la nuova GF di Pinocchio a Montecarlo (LU) del 6 settembre e la Casentino Bike di Bibbiena (AR) del 4 ottobre.

La Coppa Toscana Gravel, tutta su prove non competitive, prevede il 21 marzo la Montalbano Gravel Ride a Prato, il 3 maggio la Costa degli Etruschi a Marina di Bibbona (LI), il 6 giugno la Gravel del Gigante Bianco a Bettolle (SI) e il 28 giugno la Turbonelgravel di Montelupo Fiorentino (FI). Ripartenza il 23 agosto a Terontola (AR) con Sulle Tracce di Gino Bartali, il 6 settembre la Pinocchio Gravel di Montecarlo (LU) e il 24 ottobre la Casentino Gravel di Pratovecchio (AR).

Per informazioni: www.coppatoscanamtb.it



