Grande attesa a Castiglione della Pescaia per l'arrivo del Trofeo Maremma. Il gioiello di patron Paolo Santini festeggia le nozze d'Oro

La scuderia Maremma Corse 2.0 ringrazia il Comune di Castiglione della Pescaia con in testa il sindaco Elena Nappi.

Castiglione della Pescaia: La grande corsa è pronta per festeggiare il traguardo dei cinquanta anni di storia, con molte novità e tradizione insieme per un traguardo unico: le nozze d'oro del Rally maremmano inventato da quel grande nocchiero che risponde al nome di patron Paolo Santini.

Gara tra le più tradizionali nel nostro Paese, quest'anno getta le ancore in quel di Castiglione della Pescaia, proponendo un percorso che guarda alla tradizione.

Il Trofeo Maremma sarà il secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 7 e andrà in scena nei giorni 11 e 12 aprile 2026. Confermata anche la validità per le auto storiche e le “classiche”.

Dal Golfo di Follonica, dopo 49 anni, ci sono le meravigliose acque di Castiglione della Pescaia.

La permanenza del rally sarà al centro di Castiglione della Pescaia, nei locali della biblioteca comunale; il parco assistenza sarà ubicato in Piazza Giorgini, assai vicina al luogo di partenza e di arrivo della gara.

Il Trofeo Maremma taglia quest'anno un traguardo straordinario, la 50ª edizione. Mezzo secolo di storia che lo consacra come una delle gare automobilistiche su strada più longeve e prestigiose d'Italia, un appuntamento che nel tempo è diventato molto più di una competizione sportiva.

Fin dalla nascita, il Trofeo Maremma ha saputo identificarsi profondamente con il territorio che lo ospita, diventandone ambasciatore autentico e riconoscibile. Caratteri sempre forti, dunque, che quest'anno verranno rimarcati con un significativo cambio di sede, traslocando dalla storica location di Follonica a Castiglione della Pescaia, affacciata su un mare tra i più belli del nostro Paese e incorniciata da una natura autentica. Borgo marinaro di origine medievale, unisce storia e tradizioni, meta turistica di eccellenza.

Il Trofeo Maremma arriva a Castiglione della Pescaia e per due giorni la cittadina balneare sarà la capitale dei motori, grande attrazione per gli appassionati che da queste parti sono di palato sopraffino. La cittadina tirrenica si appresta fin da adesso ad abbracciare il Trofeo Maremma e non sarà cosa da poco.

Grande è stato il lavoro della Maremma Corse 2.0 per realizzare quanto detto, per la felicità di tutti e soprattutto del patron Paolo Santini che è riuscito con tutta la squadra a raggiungere il grande obiettivo delle nozze d'oro con il rally.

C'è già entusiasmo, anche se manca molto tempo allo start. La festa è già cominciata e sarà molto lunga.

Rilevante il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, che già la passata edizione volle ospitare la gara con un riordinamento. Quest'anno, alzando la classica asticella sotto molti aspetti, dà il propellente giusto per mettere in campo un evento che possa festeggiare in modo entusiasmante il proprio traguardo, le nozze d'oro con lo sport. Impressionante pure il supporto del Comune di Follonica, il cui territorio sarà coinvolto in modo significativo con la prova speciale spettacolo che aprirà la contesa e anche per tre riordinamenti in centro, uno sabato e due domenica, nel segno della continuità di una passione condivisa da tempo memorabile e che ha portato il Trofeo Maremma a essere un riferimento nel panorama nazionale. Insieme vi sono pure le amministrazioni comunali di Gavorrano e Massa Marittima, anch'esse sempre al fianco della gara con entusiasmo e un pensiero al territorio.