Calcio giovanile, scalda i motori la 51ª edizione della coppa Bruno Passalacqua

Grosseto: La 51ª edizione della coppa Bruno Passalacqua è pronta a volare. Sedici le società inserite nella griglia di partenza, sette quelle rimaste ai box. La formula non varia: 4 gironi, le prime due si qualificano ai quarti, semifinali e finale. L'organizzazione ha chiesto alla Figc la modifica del regolamento relativa alle gare ad eliminazione diretta proponendo i calci di rigore solo a partire dalle semifinali.

Queste le partecipanti: Follonicagavorrano (1ª testa si serie detentore 2025), Invictasauro (2ª testa di serie finalista 2025), Venturina (3ª testa di serie semifinalista 2025), Grosseto (4ª testa di serie); Alberese, Alta Maremma, Atletico Maremma, Batignano Calcio, Belvedere, Braccagni, Campagnaticoarcille, Castiglionese, Marina Calcio, Orbetello, Paganico, Roselle.





Dopo 50 anni la manifestazione è priva della Nuova Grosseto Barbanella, una assenza storica. Esordio, invece, per il Belvedere e il Campagnaticoarcille. Dopo tanti anni ritorna l'Orbetello insieme al Braccagni.

La coppa si apre lunedì 27 aprile, quarti di finale da domenica 31 maggio a mercoledì 3 giugno, semifinali venerdì 5 e sabato 6 giugno, finalissima mercoledì 10 giugno.

Il sorteggio per la formulazione dei gironi è fissato a venerdì 20 marzo all'impianto Frida Bottinelli Brogelli casa dell'Invictasauro teatro della manifestazione.



