Eroica. La primavera della bellezza della fatica: domenica 31 maggio dieci anni di Eroica Montalcino

Siena: Sono aperte le iscrizioni a Eroica Montalcino 2026, in programma domenica 31 maggio. Un appuntamento speciale, perché segna la decima edizione dell’Eroica di primavera, nata quasi in punta di piedi e diventata negli anni una delle esperienze più autentiche e riconoscibili del calendario ciclistico internazionale.

Eroica Montalcino ha trovato strada facendo una sua identità precisa. Se l’autunno di Gaiole in Chianti è la grande festa che tutti conoscono, Montalcino è un tempo diverso: più raccolto, più luminoso, immerso nella luce della Val d’Orcia, tra vigne, crinali e strade bianche che accompagnano naturalmente il passo dei ciclisti. A Montalcino la bicicletta torna ad essere misura del tempo. Si pedala dentro uno dei territori più belli della Toscana — e forse del mondo — dove la fatica non è mai separata dalla bellezza e dove ogni salita diventa parte del viaggio, non solo della sfida con sè stessi.

Le bellissime emozioni dell’ultima Eroica sono vivissime. Migliaia di ciclisti arrivati da ogni parte del mondo hanno raccontato e testimoniato come la vera modernità stia nella lentezza, nella sostenibilità, nel rispetto delle persone e dei luoghi. Eroica Montalcino raccoglie quello stesso spirito e lo riporta in primavera, quando il paesaggio cambia colore e invita a pedalare con uno sguardo nuovo.

Cinque percorsi, un’unica anima

Anche nel 2026 ad Eroica Montalcino si potrà scegliere tra cinque percorsi, pensati per accogliere ogni modo di vivere l’esperienza Eroica:

Lungo Eroico – 153 km, tra Val d’Orcia, Crete Senesi e colline del Brunello

Medio Val d’Orcia – 96 km, equilibrio tra sfida e meraviglia

Medio Crete Senesi – 70 km, essenziale e profondo

Percorso del Brunello – 46 km, per pedalare dentro il paesaggio senza fretta

Passeggiata Eroica – 36 km, accessibile e conviviale

Le biciclette restano quelle di sempre: d’epoca, con i fili dei freni esterni, le maglie di lana sulle spalle e la fatica come compagna sincera di viaggio. La bellezza, invece, continua a comparire dietro ogni curva.

Dieci anni: un traguardo che apre un nuovo cammino

In dieci anni Eroica Montalcino è cresciuta insieme al territorio e alla sua comunità, diventando un appuntamento capace di unire sport, paesaggio e accoglienza in modo naturale: «La decima edizione non è solo una ricorrenza — racconta Franco Rossi, presidente di Eroica Italia SSD — ma l’inizio di una nuova stagione. Montalcino è diventata negli anni una casa riconoscibile per chi cerca un modo diverso di pedalare e di stare insieme. Ora ripartiamo proprio da qui, dal territorio e dalle persone, per costruire un’edizione che celebri ciò che siamo diventati e quello che vogliamo continuare ad essere: un’esperienza vera, semplice, condivisa.»

Il percorso verso il 31 maggio è già iniziato. Come sempre, non sarà soltanto una corsa, ma un viaggio meraviglioso dentro lo spirito Eroico.

Iscrizioni disponibili: https://www.myeroica.cc/login/login.php

Informazioni: www.eroica.cc



