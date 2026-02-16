Calcio giovanile: Non conosce ostacoli gli Allievi B del Grosseto di mister Tammaro

Grosseto: Ancora una vittoria, questa volta schiacciante, 5-0, contro i labronici dell’Academy Livorno per la formazione del Grosseto “B” Under 16 guidata dal tecnico Giuseppe Tammaro, che sul sintetico del Centro Sportivo Carlo Pucci hanno dominato la gara dall’inizio alla fine contro i livornesi che, alla mezzora del primo tempo hanno subito anche l’espulsione di Ramagli per un fallaccio nei confronti di un avversario.

Un po’ di cronaca; dopo le prime schermaglie al 6’ minuto i biancorossi passano in vantaggio con Toduta che dopo aver ricevuto un assist da un suo compagno da sinistra, dopo uno slalom lascia partire un tiro a giro con il pallone che entro a fil di palo, all’11’ ancora Toduta che riprende una respinta del portiere dopo un tiro di Tenucci e raddoppia e qui finisce il primo tempo. Nella ripresa al 6’ il “bomber” Baraldi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di rapina e realizza il 3-0, al 24’ bella incursione in area di Di Domenico per Baraldi che realizza la sua doppietta personale portando a sei marcature le sue marcature totali che lo mette al primo posto nella classifica marcatori in quattro partite, la partita si chiude al 26’ con il fantasista Stefanelli che si libera del suo avversario con una finta e realizza il quinto gol.

Questo il tabellino della partita; Grosseto Allievi “B” Under 16-Academy Livorno Under 16 5-0. Grosseto; Marinoni, Morlungo, Broccolini (Fralassi), Coratti, Di Domenico, Schirinzi, Tenucci (Ferrini), Stefanelli, Baraldi, Bianco (Cerbone), Toduta (Kryeziu). Allenatore Giuseppe Tammaro. A disposizione; Pistolesi, Musilli, Alunni Biagiotti. Academy Livorno; Parri, Bracci, Cicchitto, Ramagli, Cosenza, Gini, Chelli, Pelosini, Donati, Carbonella, Guarnieri. Allenatore; Cristiano Bucchioni. A disposizione; Bouhou, Travali, Baccei, Stirparo, Ciccarelli, Bandieri, Giunta. Arbitro; Alessandro Festelli, di Grosseto. Reti; all’8’ e 11’ Toduta. Nella ripresa al 6’ il “bomber” Baraldi che raddoppia al 24’, 26’ Stefanelli. Note; espulso al 30’ Ramagli (Academy Livorno).

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà sabato prossimo in trasferta in terra pisana contro il San Prospero Scintilla.



