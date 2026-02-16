Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 0-3

Al Casa Mora il Castiglione lotta soprattutto nel primo tempo, ma i rossoblu piegano i maremmani per 3-0, grazie anche alle parate di Gnata

Castiglione della Pescaia: Niente da fare per la Blue Factor: al Casa Mora il Forte dei Marmi, grazie alle parate di Riky Gnata passa per 3-0. Al Castiglione non basta giocare con il cuore, dare tutto, alla fine il risultato è ancora una sconfitta, l’ottava consecutiva. Gara equilibrata, anzi nel primo quarto d’ora è il Castiglione che impegna a più riprese Gnata. Al 16’ però i versiliesi di Roberto Crudeli passano in vantaggio. Ballestero da destra cerca di mettere in mezzo, in ripiegamento difensivo Escobar allunga la stecca e tocca di quel tanto da spiazzare Saitta. Un gol che demoralizza i biancocelesti e porta le squadre al riposo.

Nella ripresa il Forte allunga

Ad inizio secondo tempo il Castiglione prova una reazione, ma è ancora il Forte a passare. Discesa centrale di Giovannelli e bordata sotto la traversa dal limite che non lascia scampo al portiere. 2-0 e primo gol stagionale in A1 per il talento fortemarmino, re dei bomber di A2. Cabiddu aggancia Lopez e si prende il blu, ma il Castiglione non soffre al power play. Al 16’ Bozzetto da sinistra centra a mezza altezza e sul secondo palo al volo Duhalde infila il 3-0. Da questo momento è accademia. Esquibel commette fallo su Giovannelli e prende l’ultimo blu quando ormai la gara non ha più nulla da dire. Sabato prossimo la Blue Factor gioca al Capannino contro il Follonica.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Filippo MOntauti, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

FORTE DEI MARMI: Riccardo Gnata, (Raffaello Ciupi); Tomas Lopez, Sebastian Duhalde, Alessandro Checchetto, Piercarlo Cacciaguerra, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Duran Ballestero. All. Roberto Crudeli.

ARBITRI: Alessandro Ecceli di Novara, Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-1) 18’42 Ballestero (FM); st 5’12 Giovannelli (FM), 18’02 Duhalde (FM).



