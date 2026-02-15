Under 18 Basso Tirreno, medaglia d’argento per le ragazze di coach Brizzi

Finale combattuta a Livorno contro il Volley Project: finisce 3-1, ma il gruppo, composto in gran parte da atlete U16, conferma crescita e carattere

Grosseto: Si è chiuso mercoledì 11 il Campionato Under 18 del Basso Tirreno con una prestigiosa medaglia d’argento per le ragazze guidate da coach Brizzi. Nella finale disputata in trasferta a Livorno contro il Volley Project, il risultato finale di 3-1 racconta solo in parte la vera battaglia andata in scena sul parquet.

A tratti il pubblico ha assistito a scambi di altissimo livello, intensi e combattuti, che hanno messo in evidenza la crescita tecnica e la determinazione di un gruppo giovane e in costante evoluzione. La minore esperienza di una squadra composta prevalentemente da atlete Under 16 si è fatta sentire in alcuni momenti chiave, soprattutto nel terzo e nel quarto set, quando qualche errore di troppo ha impedito di restare agganciate alle avversarie, apparse solide e ben organizzate in tutti i ruoli.

Nonostante la sconfitta, il bilancio resta estremamente positivo. «La medaglia d’argento non deve essere motivo di rammarico, ma uno stimolo per continuare a lavorare, crescere e credere nel percorso che queste ragazze stanno costruendo con passione, sacrificio e tantissimo impegno. Sono davvero orgogliosa di loro», ha dichiarato coach Brizzi. «Ora però non c’è tempo per fermarsi: già domenica prossima torneremo in campo con l’U16 Luca Consani per provare a conquistare l’accesso alla semifinale territoriale e alla fase regionale».

Un ringraziamento speciale va alle atlete, per il cuore e la determinazione dimostrati durante tutta la stagione, e al pubblico dei genitori che anche a Livorno ha sostenuto la squadra fino all’ultimo punto.



