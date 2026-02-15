Trofeo Maremma, la stagione d’oro di Maremma Corse 2.0

La scuderia Maremma Corse 2.0 celebra le nozze d’oro del Trofeo Maremma con un’edizione 2026 che si annuncia speciale sotto ogni aspetto. Un traguardo importante, quello dei 50 anni, che sarà festeggiato con una grande kermesse motoristica in programma l’11 e 12 aprile a Castiglione della Pescaia. (Foto cover di Marco Ferretti)

Castiglione della Pescaia: Sarà un 2026 ricco di emozioni per la scuderia tirrenica guidata dal patron Paolo Santini, da sempre “nocchiero” dell’evento fin dalla sua nascita. Il Trofeo Maremma, nato a Follonica e disputato per 49 edizioni nella città del Golfo, cambia scenario e approda nella suggestiva cornice di Castiglione della Pescaia, che ospiterà partenza e arrivo della gara.

La competizione, confermata come prova nazionale del CRZ 7, rappresenterà il cuore delle celebrazioni per il mezzo secolo di storia del rally maremmano. Accanto alla gara moderna sono già annunciati anche l’11° Trofeo Maremma Storico e il 2° Trofeo Maremma Auto Classiche, a completare un fine settimana all’insegna della passione per i motori.

A due mesi dall’evento si respira già grande entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. La macchina organizzativa è in piena attività: Maremma Corse 2.0 sta lavorando alla definizione del tracciato, che si svilupperà su asfalto e dovrebbe riproporre alcune delle prove speciali che hanno fatto la storia del rally maremmano.

Grande impegno dunque per la squadra coordinata da Paolo Santini, con l’obiettivo di realizzare un’edizione memorabile, capace di unire tradizione e rinnovamento in un anniversario che rappresenta un patrimonio sportivo per tutto il territorio.