Hockey su pista: il Grosseto cede al Valdagno 4-5, rimonta epica ma non basta

Grande prova di carattere che sfiora una grande rimonta con Valdagno.

Grosseto: Svanisce per pochi centimetri e alcune belle parate avversario il pareggio del Circolo Pattinatori Grosseto nella sfida contro il Why Sport Valdagno, che s’impone sulla pista Mario Parri di via Mercurio con un 4-5 che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno recuperato nel giro di 45 secondi dal 2-5 al 4-5, ma non sono riusciti a completare l’opera anche per un pizzico di sfortuna, su conclusioni che sembravano destinate a entrare in fondo alla porta. Il Grosseto è riuscito a riacciuffare due volte il quintetto guidato da Mascarenhas,

«Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi – commenta Massimo Mariotti – meritavano il pareggio, ma hanno dimostrato tutto il loro valore, giocando con il cuore e la grinta fino alla sirena».

I primi tentativi della gara sono dei veneti, ma ben presto il Grosseto prende le misure e va al tiro con Barragan e Barbieri e successivamente con Saavedra. Al 6’ è però il Valdagno a portarsi in vantaggio con un tiro ravvicinato di Diogo Dos Santos. Passano appena 36 secondi e il Grosseto va vicinissimo al pareggio con Barragan che colpisce il palo su un tiro di rigore. All’11’ Vargas si procura un rigore e lo trasforma con un tiro a mezz’altezza. Al 15’ Vargas va a sbattere su Vieira disteso in tuffo e lo stesso portiere veneto compie un mezzo miracolo sulla conclusione volante di Saavedra. Il Grosseto spinge e al 17’, nel giro di pochi secondi arrivano due nitide occasioni di Barragan e Saavedra, fermate dal n.21 ospite. Nel ribaltamento di fronte, però, Nicolò Crocco riporta avanti il Valdagno con un tiro ravvicinato. A 4’ dalla fine del primo tempo il Cp trova il 2-2: Vargas anticipa l’avversario e mette alla destra di Vieira sul delizioso assist di Barbieri. Il Valdagno approfitta però di una disattenzione biancorossa per andare al riposo avanti -2-3 grazie alla rete di Honorio, servito da Barbosa.

Nella ripresa il Grosseto parte determinato, alla ricerca del pareggio, ma in contropiede subisce il quarto gol di Piccoli. Al 9’ Francesco Crocco trova anche il quinto centro dopo una bella corsa sulla sinistra e un tiro che beffa Scarso. Al 13’ Pablo Saavedra si fa parare la punizione di prima per il decimo fallo veneto. Il Cp rialza la testa al 16’ con un gran tiro da lontanissimo di Nicolas Barbieri a mezz’aria e al 17’ con un altro straordinario tiro dalla distanza arriva anche il 4-5 firmato da Stefano Paghi. Il Grosseto insiste e sfiora in tre occasioni il pareggio e gli arbitri chiudono gli occhi su un fallo in area ai danni di Barbieri. Al 22’ Vargas sbaglia davanti a porta e nell’ultimo minuto Barragan si vede deviare la palla sulla linea. Mister Mariotti prova la carta della disperazione, i cinque giocatori di movimento in pista, ma in qualche maniera il bunker difensivo del Valdagno resiste fino alla fine.

Circolo Pattinatori Grosseto-Why Sport Valdagno 4-5

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Vargas, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

WHY SPORT VALDAGNO: Vieira, Vallortigara; Dos Santos, Tomba, Nicolò Crocco, Piccoli, Barbosa, Francesco Crocco. Honorio. All, Frederico Mascarenhas.

ARBITRO: Joseph Sillecchia e Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: nel p.t. 5’14 Dos Santos, 10’36 Vargas (rig.), 17’15 Nicolò Crocco, 21’02 Vargas, 24’13 Honorio; nel s.t. 5’31 Piccoli, 8’21 Francesco Crocco, 15’36 Barbieri, 16’22 Paghi

NOTE: espulsione temporanea Saavedra (doppia ammonizione) a 24’35 s.t.

Gli altri risultati: Monza-Follonica 6-1, Cgc Viareggio-Breganze 10-1, Giovinazzo-Sarzana 3-2, Trissino-Lodi 4-2. Domenica: Bassano-Novara, Castiglione-Forte dei Marmi.