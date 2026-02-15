Grosseto da capolista: colpo ad Altopascio, Tau battuto 1-0

Marzierli decide nella ripresa il big match del Girone E. Il Grifone espugna il campo del Tau e vola a +11 in classifica. (Foto cover di repertorio)

Altopascio: Il Grosseto firma un’autentica impresa esterna e si prende con autorità il big match del Girone E di Serie D. Al Comunale di Altopascio, davanti a una cornice di pubblico importante e con tanti tifosi biancorossi al seguito, la squadra di Indiani supera il Tau 1-0 grazie alla rete decisiva di Marzierli al 31’ della ripresa.



La gara è stata intensa e combattuta fin dalle prime battute. Nel primo tempo le due squadre si sono studiate a lungo, con il Grosseto attento a non concedere spazi e pronto a ripartire. Il Tau ha provato a fare la partita, ma la retroguardia maremmana si è dimostrata solida e concentrata, neutralizzando i tentativi amaranto.

Nella ripresa il Grifone ha alzato il ritmo e trovato maggiore continuità nelle sortite offensive. Il gol partita nasce da un’azione ben costruita, finalizzata da Marzierli con freddezza e tempismo, bravo a sfruttare l’occasione che ha spezzato l’equilibrio.

Nel finale il Tau ha tentato l’assalto, ma il Grosseto ha saputo soffrire con ordine e compattezza, difendendo il vantaggio fino al triplice fischio e portando a casa tre punti pesantissimi.

È la vittoria della maturità. Il Grosseto dimostra di essere una squadra solida, concreta e consapevole della propria forza. Vincere ad Altopascio, contro la diretta inseguitrice, significa lanciare un segnale chiaro al campionato.

Il +11 in classifica rappresenta uno scatto forse decisivo nella corsa al vertice. Ma al di là dei numeri, colpisce l’atteggiamento della squadra: equilibrio, organizzazione e capacità di colpire nel momento giusto. La difesa ha blindato il risultato, il centrocampo ha retto l’urto e davanti è bastata una giocata per fare la differenza.

Il Grifone continua la sua marcia con personalità e concretezza. Se questo è lo spirito, il sogno può davvero trasformarsi in realtà.

TAU ALTOPASCIO - US GROSSETO 0-1