Grosseto da capolista: colpo ad Altopascio, Tau battuto 1-0

Marzierli decide nella ripresa il big match del Girone E. Il Grifone espugna il campo del Tau e vola a +11 in classifica. (Foto cover di repertorio)
Altopascio: Il Grosseto firma un’autentica impresa esterna e si prende con autorità il big match del Girone E di Serie D. Al Comunale di Altopascio, davanti a una cornice di pubblico importante e con tanti tifosi biancorossi al seguito, la squadra di Indiani supera il Tau 1-0 grazie alla rete decisiva di Marzierli al 31’ della ripresa.
La gara è stata intensa e combattuta fin dalle prime battute. Nel primo tempo le due squadre si sono studiate a lungo, con il Grosseto attento a non concedere spazi e pronto a ripartire. Il Tau ha provato a fare la partita, ma la retroguardia maremmana si è dimostrata solida e concentrata, neutralizzando i tentativi amaranto.
Nella ripresa il Grifone ha alzato il ritmo e trovato maggiore continuità nelle sortite offensive. Il gol partita nasce da un’azione ben costruita, finalizzata da Marzierli con freddezza e tempismo, bravo a sfruttare l’occasione che ha spezzato l’equilibrio.
Nel finale il Tau ha tentato l’assalto, ma il Grosseto ha saputo soffrire con ordine e compattezza, difendendo il vantaggio fino al triplice fischio e portando a casa tre punti pesantissimi.
È la vittoria della maturità. Il Grosseto dimostra di essere una squadra solida, concreta e consapevole della propria forza. Vincere ad Altopascio, contro la diretta inseguitrice, significa lanciare un segnale chiaro al campionato.
Il +11 in classifica rappresenta uno scatto forse decisivo nella corsa al vertice. Ma al di là dei numeri, colpisce l’atteggiamento della squadra: equilibrio, organizzazione e capacità di colpire nel momento giusto. La difesa ha blindato il risultato, il centrocampo ha retto l’urto e davanti è bastata una giocata per fare la differenza.
Il Grifone continua la sua marcia con personalità e concretezza. Se questo è lo spirito, il sogno può davvero trasformarsi in realtà.
TAU ALTOPASCIO - US GROSSETO 0-1
- TAU ALTOPASCIO: Cabella; Souma, Cartano, Chiti; T. Carcani, Omorogieva (16' st Tordiglione), Lombardo, P. Carcani, Carli (32' Bagnoli), Bachini, Bouha (1'st Carcani). A disposizione: Zipoli, Nunziati, Del Gronchio, Barsotto. Allenatore: Ivan Maraia
- US GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Brenna, Gonnelli (27' st Ampollini), Montini, Fiorani, (45' Sacchini), Sabelli, Bacciardi (16' st Masini), Regoli (1' st Riccobono), Disanto (1' st Malva), Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Gerardini, Benedetti, Guerrini. Allenatore: Paolo Indiani.
- Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo
- Assistenti: Matteo Bertelli di Firenze e Piero Mnsuti di Bassano Friuli
- Marcatori: 31' St Marzierli