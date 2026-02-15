Due rally nello stesso giorno, caos date: il Trofeo Maremma trova la soluzione a Castiglione

Sovrapposizione con il Rally della Val d’Orcia, poi l’accordo con il Comune di Castiglione della Pescaia. Gara valida per la Coppa Rally di Zona 7 e per storiche e classiche. (Foto cover Amico Rally)

Castiglione della Pescaia: Due rally fissati nello stesso giorno, con inevitabili criticità organizzative, e il rischio concreto di mettere in difficoltà due tra gli appuntamenti più attesi del calendario toscano. È quanto accaduto con il Trofeo Maremma CRZ 7, in programma nel Grossetano, e il Rally della Val d’Orcia (Crt Terra) nel Senese, entrambi calendarizzati da Aci Sport nella medesima data.

Una situazione complessa che ha creato non pochi problemi agli organizzatori, tra difficoltà nel reperire ufficiali di gara e giudici – cercati anche fuori dalla Toscana – e un sensibile aumento dei costi assicurativi e logistici, tra trasferte, vitto e alloggi. La Maremma Corse 2.0, archiviata la 49ª edizione, si è subito attivata per trovare una soluzione, pur dovendo fare i conti con orari e programmi ormai non modificabili.

Fondamentale, in questo contesto, la collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia. Dopo il riordino ospitato nella passata edizione e la presenza del sindaco Elena Nappi alla premiazione, si è consolidato un rapporto che ha portato a un nuovo accordo: Castiglione sarà sede di partenza e arrivo del rally, oltre a ospitare riordini, tre parchi assistenza, direzione gara e sala stampa. Un sostegno definito decisivo dalla Maremma Corse 2.0, che ha espresso un sentito ringraziamento all’amministrazione castiglionese.

Resta saldo anche il legame con il Comune di Follonica, il cui territorio sarà ancora protagonista con la prova spettacolo di apertura al PalaGolfo e tre riordini nel centro cittadino, in via Amorotti, uno il sabato e due la domenica. Un rapporto di collaborazione che prosegue nel segno della continuità e di una passione condivisa, contribuendo a mantenere il Trofeo Maremma tra gli eventi di riferimento nel panorama nazionale.

Al fianco della manifestazione anche le amministrazioni di Gavorrano e Massa Marittima, a conferma del forte radicamento territoriale della gara.

Il Trofeo Maremma sarà il secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 7, con validità confermata anche per auto storiche e classiche. Un’edizione che, superato il momento di incertezza, punta ora a celebrare nel migliore dei modi il prestigioso traguardo delle “nozze d’oro” con lo sport.