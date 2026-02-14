Hockey. U23, la Blue Factor vince a Viareggio contro l’Spv

Il Castiglione in rimonta supera l’Spv per 4-3 e rimane in corsa per andare alle finali di categoria

Castiglione della Pescaia: Vittoria importante per la squadra under 23 della Blue Factor: nella nona giornata il Castiglione batte, in rimonta all’ultimo minuto, l’Spv Viareggio per 4-3. I biancocelesti di Federico Paghi rimangono così in piena corsa per andare alle finali di categoria. La partita è stata molto combattuta con i maremmani subito avanti con il gol di Faelli. La reazione viareggina al sesto con il pari di Filippo Cardelli. Il gol di Santoni al 10’ portava poi le squadre al riposo. Nella ripresa il sorpasso Spv, con di Tomei a metà tempo e poi di Mora Pacheco, con la rete di Filippo Montauti per il 3-3. Mora Pacheco poi non trasforma un tiro diretto a due minuti dalla fine e così ci pensa Esquibel ha trovare il pertugio per il 4-3 e i tre punti.

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-4

SPV VIAREGGIO: Samuel Mesmer, (Tommaso Alberto Bardi); Cristian Tomei, Oscar Alberto Mora Pacheco, Jonas Cinquini, Mattia Menegatti, Filippo Cardelli. All. Alessandro Martini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Sheriff); Filippo Montauti, Diego Bracali, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (1-2) 0’38” Faelli (C), 6’23 F.Cardelli (V), 10’28 Santoni (C); st 12’34 Tomei (V), 15’56 Mora Pacheco (V), 18’39 F.Montauti (C), 23’59 Esquibel (C).