Hockey A1, al Casa Mora per la Blue Factor domenica c’è il Forte dei Marmi

Il Castiglione cerca i primi punti del girone di ritorno. In A2 trasferta a Scandiano. L’under 23, questo venerdì, gioca a Sarzana contro l’Spv Viareggio. I convocati per il Promote

Castiglione della Pescaia: E’ sicuramente una partita chiave la diciannovesima giornata in A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, domenica alle 18 arbitro Alessandro Eccelsi di Novara e Ulderico Barbarisi di Salerno, arriva il Forte dei Marmi e il Castiglione vuole i primi punti del girone di ritorno. Ormai i valori in stagione sono bene chiari, e i biancocelesti di Massimo Bracali contro i rossoblù di Roberto Crudeli devono tirare fuori l’orgoglio e scrollarsi di dosso le sette sconfitte consecutive, con l’ultimo punto conquistato nel pareggio contro il Giovinazzo a metà dicembre. Non sarà però facile considerando che il Forte dei Marmi rimane un quintetto imprevedibile: da inizio anno clamorosa sconfitta interna contro il Breganze, che fin li non aveva raccolto nulla, e poi ancora stop con il Sarzana e clamorosa vittoria a Trissino, prima del pari contro il Giovinazzo e la nuova sconfitta nel derby a Viareggio.

Un’altalena di risultati, il Forte recupererà il match del 18esimo turno a Monza il prossimo mercoledì, che hanno portato i versiliesi al terz’ultimo posto, con 7 punti in più comunque del Castiglione. All’andata il Forte riuscì alla fine a battere i biancocelesti per 7-5, con la gara che rimase comunque in equilibrio per quasi tutto il primo tempo, e anche nella ripresa fino all’allungo decisivo dei fortemarmini. Di sfide fra maremmani e versiliesi ce ne sono state tante, anche in serie A2 e prima dell’andata, l’ultima in A1 risale al campionato 2008/09 e furono due vittorie per il Castiglione: 2-1 al Casa Mora, doppietta biancoceleste di Saez, e ancora 2-1 al ritorno gol maremmani di Salvadori e Saez. Il Forte fu poi ripescato in A1 grazie proprio alla rinuncia a fine campionato del Castiglione, per i lavori alla copertura del Casa Mora.

«La squadra si sta impegnando molto negli allenamenti – ha sottolineato alla vigilia l’allenatore dell’HcC Massimo Bracali – ben sapendo quali sono le nostre condizioni. Però vedo la voglia di fare e di non mollare e questo è importante. Il Forte oltre ad un allenatore come Roberto Crudeli che non ha bisogno di presentazioni, ha giocatori di livello, su tutti il portiere Riccardo Gnata che rimane uno dei più forti al mondo. Noi dovremmo metterci tutto quello che abbiamo».

In serie A2 trasferta a Scandiano per la Blue Factor di Federico Paghi: una partita difficile contro i rossoblù dell’ex Enrico Mariotti, battuti in casa dal Roller Matera mercoledì nella semifinale della Coppa Italia. Stasera, venerdì, l’under23 gioca sul neutro di Sarzana contro l’Spv Viareggio per la nona giornata del campionato.

Da segnale le convocazioni ai centri nazionali Promote a Bassano, all’Area Caneva. Per l’under 17 guidata dal Ct Pierluigi Bresciani e l’allenatore Dario Rigo ci sarà Diego Bracali; mentre nell’under 15 parteciperanno Andrea Asta, Filippo Bagnoli e Filippo Giabbani.