50° Rally Trofeo Maremma, ufficializzato il programma della gara

Maremma Corse 2.0 svela date e orari dell’edizione del cinquantenario: iscrizioni dal 12 marzo, partenza l’11 aprile da Castiglione della Pescaia. (Foto cover di Marco Ferretti)

Castiglione della Pescaia: Maremma Corse 2.0 ha ufficializzato il programma del 50° Rally Trofeo Maremma, edizione storica che celebra il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita della manifestazione. Le iscrizioni apriranno giovedì 12 marzo 2026 alle ore 00.01 e si chiuderanno venerdì 3 aprile 2026 alle ore 24.00.

La consegna del road book e il briefing obbligatorio per l’intero equipaggio si terranno giovedì 9 aprile 2026 dalle ore 19.30 alle ore 20.30 e venerdì 10 aprile dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la Biblioteca di Castiglione della Pescaia, in Piazza Garibaldi.

Le ricognizioni sul percorso sono in programma venerdì 10 aprile 2026: le prove speciali 2, 3 e 4 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mentre la PS1 si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

L’ingresso dei mezzi nell’area service, allestita in Piazza del Mercato a Castiglione della Pescaia, sarà consentito venerdì 10 aprile dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e sabato 11 aprile dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

La prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi è fissata per sabato 11 aprile 2026 alle ore 10.00 presso la Biblioteca comunale.

Sempre sabato 11 aprile si svolgeranno le verifiche sportive, la consegna dei numeri di gara e il briefing:

1° gruppo iscritti Shakedown dalle ore 8.30 alle ore 10.00;

2° gruppo iscritti Shakedown dalle ore 9.01 alle ore 10.00;

tutti gli altri concorrenti dalle ore 10.01 alle ore 11.00.

Le verifiche tecniche si terranno nella stessa giornata con i seguenti orari:

1° gruppo iscritti Shakedown dalle ore 8.30 alle ore 10.00;

2° gruppo iscritti Shakedown dalle ore 10.01 alle ore 11.30;

tutti gli altri dalle ore 11.31 alle ore 12.30.

Lo Shakedown, in programma sabato 11 aprile 2026 sulla Strada Provinciale Gavorranese (km 2,700, tratto finale della PS3), vedrà il 1° gruppo in azione dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il 2° gruppo dalle ore 13.01 alle ore 15.00.

La pubblicazione dell’ordine di partenza è prevista per sabato 11 aprile alle ore 15.00. Il primo concorrente prenderà il via alle ore 17.30 da Via Colombo, a Castiglione della Pescaia.

L’ingresso nel riordino notturno è fissato per le ore 19.14 di sabato 11 aprile in Via Colombo. La richiesta di riammissione in gara dovrà essere presentata entro le ore 21.00, mentre l’ordine di partenza della seconda giornata sarà pubblicato alle ore 21.30.

Domenica 12 aprile 2026 l’uscita dal riordino notturno è prevista per le ore 7.00. L’arrivo del primo concorrente è in programma alle ore 18.00 in Via Colombo, a Castiglione della Pescaia, dove si terrà anche la premiazione sul palco d’arrivo.

Le classifiche saranno esposte alle ore 18.30. Le verifiche post gara si svolgeranno sempre domenica 12 aprile presso un’officina di Castiglione della Pescaia.

La Direzione Gara e la Segreteria saranno operative sabato 11 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.30 e domenica 12 aprile dalle ore 6.30 alle ore 20.00 presso la Biblioteca comunale in Piazza Garibaldi, sede anche della sala stampa, aperta sabato 11 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00 e domenica 12 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00.