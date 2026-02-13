Nella notte di San Valentino il Circolo Pattinatori Grosseto chiede aiuto ai tifosi per battere Valdagno

Grosseto: Nella notte di San Valentino, sabato alle 20,45, iI Circolo Pattinatori Grosseto chiama a raccolta i tifosi, gli innamorati dell’hockey, sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio, per l’importante sfida contro il Why Sport Valdagno, che potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere definitivamente i conti per la salvezza. I ragazzi di Massimo Mariotti, reduci da due sconfitte su piste storicamente difficili come Bassano e Lodi, alla vigilia della 19ª giornata, sono al sesto posto in coabitazione con il Monza a quota 27 punti e con un successo diventerebbero praticamente irraggiungibili per le formazioni che si trovano tra i playout e i preliminari playoff.

«I problemi delle ultime difficili settimane rimangono – dice l’allenatore Massimo Mariotti –, Filippo Schiavo è ancora fuori per un problema muscolare importante, mentre Pablo Saavedra giocherà con un tutore e non è ovviamente al meglio.

Questa squadra però è stata capace di agganciare il sesto posto, dopo una striscia di quattro risultati positivo, con una vittoria a spese del Viareggio e sta disputando una stagione straordinaria. Al di là di infortuni e assenze, Bassano e Lodi sono due campi ostici anche nella migliore condizione. Nello spogliatoio c’è voglia di riscatto per fare una super prestazione come Valdagno».

Il mister grossetano auspica insomma che i suoi ragazzi ritrovino la giusta motivazione per portare a casa un risultato di prestigio, contro una formazione che sta rispettando i pronostici della vigilia, e che si trova alle spalle delle big, anche se rispetto all’andata non ha più il portiere Bovo, andato a difendere la porta del Giovinazzo, mentre sabato dovrà fare a meno dello squalificato Diquigiovanni, uno dei migliori elementi.

Per la gara contro il Valdagno, il tecnico Mariotti per sostituire Schiavo, che ne avrà probabilmente per almeno un altro mese e mezzo, ha chiamato Samuel Cardi, classe 2006, che ha messo a segno in questa stagione quattro reti in serie B, alla seconda convocazione in carriera in A1, dopo quella dello scorso anno.

Il Circolo Pattinatori, facendo leva sul sostegno del suo pubblico, che segue con sempre maggiore passione le vicende della squadra, cercherà di riscattare l’amara sconfitta dell’andata (4-3) al Palalido, maturata a 1’10 dalla fine sul tiro diretto di Honorio, dopo che Sillero (doppietta) e Saavedra sono riusciti a recuperare dal 3-0 al 3-3.

Quello di sabato sera è il diciottesimo scontro diretto tra C.P. Grosseto e Valdagno: i precedenti parlano di sei successi maremmani, tre pareggi e otto vittorie venete.

Arbitrano Joseph Sillecchia e Francesco De Palma.