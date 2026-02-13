“Lo sport è salute se fatto in salute”: Indicazioni per una pratica sportiva sana e sicura

Follonica: Martedì 17 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Tirreno di Follonica, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Lo sport è salute se fatto in salute”, un evento dedicato alla promozione di una pratica sportiva consapevole, sicura e orientata al benessere complessivo della persona.

Le Farmacie Comunali di Follonica proseguono l'impegno nella promozione della salute e del benessere psico-fisico e sociale sul territorio. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Follonica, è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è offrire indicazioni utili e scientificamente fondate per favorire un approccio corretto all’attività fisica, prevenire rischi e promuovere stili di vita sani.

Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento del benessere psico-fisico e sociale, ma è essenziale che venga praticato in condizioni di sicurezza e con la giusta informazione. Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla prevenzione, alla corretta preparazione fisica e all’importanza del monitoraggio della salute e alla nutrizione.

Relatrici dell’incontro saranno la Dott.ssa Eleonora Prati medico dello sport e la Dott.ssa Silvia Legnaioli nutrizionista.

L’evento rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale, per promuovere una cultura della salute basata sulla consapevolezza e sulla prevenzione.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.