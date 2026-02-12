Baseball: Harold Grant, spagnolo-dominicano, è il nuovo terza base del Bbc

Grosseto: Sarà Harold Grant, 21 anni compiuti a ottobre, originario di Barcellona in Spagna, con passaporto dominicano, il nuovo terza base del Bbc Grosseto per la stagione 2026. Il direttore generale Claudio Banchi ha ufficializzato l’ingaggio di questo promettente atleta, in grado di giocare anche in seconda, terza base e all’esterno, che ha una carriera già interessante alle spalle. Grant, all’età di 17 anni ha infatti firmato un contratto con i Minnesota Twins, con un bonus alla firma di 400.000 dollari, che l’hanno utilizzato nel 2022 nella Dominican Summer league (45 partite giocate, 298 di media battuta, con tre fuoricampo e 23pbc), prima di essere trasferito in Florida nella rookie league con altre 61 partite. 106 gli incontri disputati da Grant nelle minors.

«Grant, oltre ad essere un utility - sottolinea il direttore generale Claudio Banchi - risponde ai profili che stiamo cercando in questa stagione: giocatori giovani, motivati, che scelgono di venire a giocare a Grosseto per costruirsi una carriera tra i professionisti. Harold, che è reduce dall’esperienza con Minnesota, può fare la strada percorsa da Giulianelli, e dare una mano al Bbc Grosseto. Le statistiche parlano di un giocatore con una buona mazza e utilizzabile in più ruoli».

Non si fermano però a Grant le novità del Bbc Grosseto, che ha annunciato l’arrivo di altri due giovani che hanno già debuttato nella massima serie con il BSC Grosseto. «Dopo aver sottoscritto un accordo con Niccolò funzione, che si alternerà con Grant in terza base – aggiunge Banchi - abbiamo messo a disposizione del nostro manager Carlo Del Santo due prospetti grossetani, l’esterno Francesco Cappuccini e il prima base-esterno Giovanni Secinaro, elementi che possono darci una mano in questa stagione in cui vogliamo migliorare il deludente settimo posto dello scorso campionato».