Pallavolo Grosseto, arriva la finalissima territoriale Basso Tirreno Under 18

Grosseto: Domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 20:30 a Livorno al PalaFollati, le ragazze della Lc Luca Consani Grosseto affronteranno la corazzata del Project Livorno.

Livorno arriva a questa finale dopo un percorso straordinario, durante tutto il Campionato e le fasi finali ha perso un solo set, contro Bellaria Pontedera Blu. Un dato che testimonia l’alto livello tecnico e fisico che attende le ragazze di Coach Federica Brizzi.

“Domani contro il Livorno ci aspetta una montagna da scalare, lo sappiamo. Una di quelle gare che sulla carta sembrano un’impresa quasi impossibile. Ne siamo consapevoli, ma non è nei pronostici che si decidono le partite. Con coraggio e sacrificio proveremo a spiazzare tutti, costruendo la nostra gara un pallone alla volta, senza smettere mai di crederci” è il commento di Federica Brizzi.

Le atlete grossetane daranno tutto per portarsi a casa il Titolo, ed è per questo che la società invita tutti alla trasferta di Livorno per tifare e sostenere la squadra!

Partenza dal PalaAzzurri allo ore 18:30.








