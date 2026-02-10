Castiglione della Pescaia al centro degli Eventi Nazionali Giovanili di Hockey, la soddisfazione dell’amministrazione comunale

Castiglione della Pescaia: Sono state ufficializzate dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici le date e le sedi degli Eventi Nazionali Giovanili di hockey su pista. Castiglione della Pescaia ospiterà le Finali Nazionali Under 15 e il Trofeo Promote HP.

Il Palasport di Casa Mora si conferma ancora una volta un impianto di eccellenza, capace di accogliere kermesse di alto livello e numerose squadre di atleti, insieme a tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

«Siamo molto orgogliosi – dichiara la sindaca Elena Nappi – che Castiglione della Pescaia sia stata scelta ancora una volta da una federazione sportiva italiana come sede di eventi nazionali di grande rilievo. Un’ulteriore conferma dell'attenzione che l’amministrazione comunale dedica, non solo allo sport ed alla sua impiantistica, ma anche al turismo sportivo. Questi campionati andranno ad arricchire gli eventi delle nostre “Giornate Europee dello Sport 2026” in programma per l’undicesima edizione, da aprile ad ottobre, con qualche anticipazione a marzo e qualche colpo di coda invernale. Un ringraziamento particolare va all’Hc Castiglione e al suo presidente, Marcello Pericoli, per l’impegno organizzativo e la professionalità con cui vengono realizzate queste importanti manifestazioni. La possibilità di ospitare tornei di alto livello rappresenta non solo una vetrina prestigiosa per il nostro territorio, ma anche un’opportunità di crescita per i nostri giovani atleti, come dimostrano gli ottimi risultati sportivi che la squadra di casa continua a ottenere nel panorama nazionale sia di Hockey che di pattinaggio artistico».

Le Finali Nazionali Under 15 si svolgeranno dal 4 al 7 giugno, mentre dal 19 al 21 giugno sarà la volta del Trofeo Promote HP, che rappresenta il torneo che chiude la stagione dell’hockey su pista giovanile italiano e porterà a Castiglione della Pescaia i migliori talenti delle rappresentative regionali nelle categorie Under 13, Under 15 e Under 17.