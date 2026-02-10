Cambia la sede della finale provinciale FIGC della Coppa di Terza Categoria

Grosseto: Il Delegato Provinciale Figc Antonio Papa ha comunicato che per motivi legati all’impraticabilità dell’impianto del Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli di via Lago di Varano, la 28’ edizione della Coppa Provinciale di Terza Categoria, valido per il “Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria”, cambia sede e si giocherà, sempre mercoledì sera 11 febbraio alle 20,30, ma sull’impianto Sportivo Uzielli di Paganico e a contendersi l’ambito Trofeo saranno le formazioni della Castiglionese e del Capalbio. Ricordiamo che al termine della partita verranno effettuate le premiazioni. Il Delegato Provinciale Figc Antonio Papa ringrazia la Società Paganico per la gentile disponibilità.

Si ricorda inoltre che Grosseto Sport effettuerà la diretta televisiva della partita, con la telecronaca di Cristian Lenzi e la regia di Fabio Lombardi.



