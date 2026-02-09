Torna alla vittoria il Circolo Pattinatori di serie B. Enplein delle giovanili

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto torna alla vittoria nel campionato di serie B superando, al termine di una bella partita, il Viareggio Hockey B, la seconda forza del girone, con un rotondo 6-1. I ragazzi di Marco Zanobi hanno finalmente disputato un incontro all’altezza del valore della squadra, con continuità di gioco, grinta e hanno superato ogni ostacolo in maniera corale. I versiliesi si erano portati anche in vantaggio, con Farioli, al quarto minuto, ma sono bastati tre minuti e mezzo a Emanuele Perfetti e Riccardo Bruzzi per ribaltare il risultato e andare al riposo sul due a uno nella ripresa sempre grazie alle reti di perfetti e Bruzzi, che si sono divisi il bottino con tre reti a testa, il Grosseto è volato via festeggiando un successo davvero importante.

«Questa volta siamo riusciti a rispettare quello che avevamo preparato un allenamento - commenta il capitano Riccardo Bruzzi - i ragazzi, nessuno escluso (a cominciare da Luca Squarcia, autore di belle parate) sono stati bravi e grazie anche all’aiuto che ho offerto stringendo i denti per uno stiramento, siamo riusciti a ottenere la vittoria che cercavamo. Adesso, dopo una settimana di sosta, sfideremo il Prato per continuare questo nuovo cammino».

Serie B, Circolo Pattinatori Grosseto-Viareggio Hockey B 6-1

C.P. GROSSETO: Squarcia; Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Muntean, Cardi, Civitarese, Giusti, Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

VIAREGGIO HOCKEY B: Bazzichi; Faetti, Belluomini, Giorgi, Pampaloni, Farioli. All. Francesco Limena.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 3’09 Farioli, 5’37 E. Perfetti, 6’39 Bruzzi; nel s.t. 3’17 E. Perfetti, 3’33 E. Perfetti, 7’20 Bruzzi, 24’31 Bruzzi.

ESPULSIONE TEMPORANEA: Bianchi.

TRIS DELLE GIOVANILI

Nello scorso fine settimana sono arrivate comunque anche belle notizie dal settore giovanile: i ragazzi del C.P. Grosseto hanno messo a segno un ottimo enplein. La formazione under 11, con Stefano Paghi in panchina, è andata a vincere sulla pista di Prato (13-0) con sei reti di Davide Galoppi, tre a testa di Pietro Spinosa ed Edoardo Antonelli e una di Andrea Mantovani.

Secondo brindisi dell'anno per il quintetto dell'under 15 B allenato da Emilio Minchella, che ha superato per 7-2 il Forte dei Marmi. I marcatori: Gabriele Sorbo (quattro), Alice Sorbo (2) e Alessandro Marinoni (1).

Decimo successo e terzo posto in classifica alle spalle delle big Castiglione e Sarzana A, infine, per la formazione A del Cp nel campionato under 15, guidata per l'occasione da Marco Zanobi, che ha vinto sulla pista dello Startit Prato con un chiaro 8-0, grazie alle reti di Alexander Convertiti Mann (3), Leonardo Boni, Alessio Tonini (2) e Edward Convertiti Mann (1).



