La formazione del Grosseto Allievi B Under 16 si impone sul campo del Follonica Gavorrano

Grosseto: Continua a sorprendere la formazione biancorossa Under 16 del Grosseto che, dopo il successo nella prima gara della Fase Regionale contro il Bellaria Cappuccini e il pareggio sul difficile campo dell’Oltrera a Pontedera, ieri si è imposto in trasferta sul non facile campo del Follonica Gavorrano, al termine di un derby molto corretto che al termine ha visto premiata la formazione di Giuseppe Tammaro che ha vinto per 2-0 con i gol messi a segno nel primo tempo. La cronaca della partita: partono bene i piccoli biancorossi che si portano in vantaggio al 7’ minuto con un gol fortunoso dato che il pallone arriva al portiere locale Coltelli che rinvia ma la sfera colpisce Baraldi con il pallone che finisce in fondo alla rete. Poco dopo piccolo problema muscolare per il capitano Alunni Biagiotti costretto ad uscire dal campo e al suo posto entra Ferrini che poco dopo, su una punizione calciata in porta da Bianco si inserisce sulla traiettoria Ferrini che raddoppia e fino al termine del tempo succede poco. Nella ripresa i ragazzi di Dario Busdraghi iniziano alla grande con il Follonica Gavorrano che alza il baricentro del gioco, inserendo anche forze fresche e al 22’ accade un episodio dove i locali hanno protestato a lungo, un traversone che arrivava da sinistra, un colpo di testa di un giocatore locale che con un pallonetto che il portiere ospite Pistolesi con un gran colpo di reni devia il pallone sulla traversa e poi, secondo l’arbitro sulla linea bianca e, nonostante le proteste dei locali, lascia continuare. Da qui alla fine della gara il Follonica Gavorrano opera una massiccia pressione in avanti ma il Grosseto arretra il baricentro e riesce a tenere inviolata la sua porta. Al termine il tecnico Tammaro soddisfatto della preziosa vittoria ottenuta con un’ottimo avversario e si gode il primato in classifica, anche se in coabitazione con i pisani dell’Oltrera.

Sabato prossimo per i biancorossi impegno casalingo al Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle contro la formazione labronica dell’Academy Livorno.

Il tabellino della partita

Follonica Gavorrano Under 16-Grosseto Under 16 0-2

Follonica Gavorrano: Coltelli, Colombini, Masala, Rossini, Scaglione, Del Rio, Mastrocola, Senesi, Sorvillo, Datteroni Samuel, Chibi. A disposizione: Berti, Kurti, Zeno, Raiano, Datteroni Benjamin, Franchi, Kohler, Lo Verde, Feta. Allenatore Dario Busdraghi.

Grosseto: Pistolesi, Morlungo, Alunni Biagiotti (Ferrini), Cerbone (Coratti), Di Domenico, Schirinzi, Tenucci (Kryeziu), Stefanelli, Baraldi (Broccolini), Bianco, Toduta. A disposizione: Marinoni, Fralassi, Musilli. Allenatore Giuseppe Tammaro.

Arbitro Joshua Pellegrini sezione Aia di Piombino.

Reti: al 7’ Baraldi, 30’ Ferrini.



